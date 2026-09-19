Juan Carlos I vuelve a disfrutar del mar en Sanxenxo junto a la infanta Elena y María Zurita

Archivo - El rey Juan Carlos, la ifanta Elena y María Zurita navegando en Sanxenxo - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID / PONTEVEDRA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos I continúa disfrutando de su estancia en Sanxenxo, donde el mar, la vela y los reencuentros familiares han vuelto a marcar su agenda. El Rey emérito ha vuelto a dejarse ver este sábado a bordo de la embarcación Cristina, siguiendo de cerca la jornada náutica en la ría de Pontevedra y acompañado, entre otros familiares, por su hija, la infanta Elena, y su sobrina María Zurita.

Una nueva jornada marinera que confirma que, durante sus visitas a las Rías Baixas, don Juan Carlos encuentra en su entorno uno de sus grandes refugios.

La jornada llegaba después de una velada muy especial vivida el viernes por la noche. Tras seguir la competición desde la embarcación Cristina, el monarca se trasladó al puerto deportivo de Sanxenxo para embarcar en el Deiramar Dos, un bateeiro que se convirtió durante unas horas en escenario de una cena familiar en plena ría de Pontevedra.

Junto a él estuvieron la infanta Elena, María Zurita y otros miembros de su familia y círculo cercano, en una de esas reuniones que ya forman parte de sus habituales estancias en Galicia.

Instalado en Sanxenxo con motivo de la regata que lleva su nombre, Juan Carlos I está aprovechando su paso por Galicia para combinar su pasión por el mar con el tiempo junto a su familia.

El rey emérito llegó en el mediodía de este miércoles a Galicia, en la que constituye su cuarta visita de este año, con motivo de la regata que se celebra este fin de semana en el municipio pontevedrés. Aterrizó en el mediodía de esa jornada en Vigo, donde fue recibido, como es habitual, por su amigo y anfitrión Pedro Campos.

Sin embargo, no asistirá a todo el campeonato. El motivo es que, en la jornada del domingo, recibirá en Francia el Premio Saint-Simon por sus memorias 'Reconciliación', por lo que está previsto que abandone la comunidad este mismo sábado.