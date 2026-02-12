Juan Magán, Álvaro de Luna, Taburete y Marlena se incorporan al Galicia Fest, que se celebrará en junio en Vigo

Ana Ortiz y Luisa Sánchez en la rueda de prensa de este jueves. - DIPUTACIÓN

VIGO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Juan Magán, Álvaro de Luna, Taburete y Marlena son las nuevas incorporaciones al cartel del Galicia Fest, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

Así lo ha anunciado este jueves la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, quien ha recordado que estos artistas se unen a La Reina del Flow, el fenómeno musical latinoamericano que arrasa en Netflix, que actuará en el festival.

Acompañada de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, que también patrocina el evento, Sánchez ha avanzado que estas cuatro actuaciones se celebrarán el sábado. Además, ha recordado que las entradas ya están a la venta desde 25 euros.

"El Galicia Fest 2026 promete ofrecer espectáculo y variedad, con música para todos los gustos y un cartel diferenciador, que busca sorprender y que no se podrá encontrar en ningún otro festival", ha reivindicado la vicepresidenta provincial.

Sánchez ha añadido que se está ultimando el cierre del cartel al completo, por lo que "pronto" se desvelará. Eso sí, ha dicho que habrá "acento gallego" y "representación local" entre los artistas.