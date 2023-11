El juicio por el asesinato de una mujer en Oza-Cesuras comienza este jueves con declaraciones de la Guardia Civil

La magistrada ha rechazado que se celebre a puerta cerrada, como planteó la acusación particular



A CORUÑA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el asesinato de una mujer en Oza-Cesuras comienza este jueves, día 9, con declaraciones de agentes de la Guardia Civil, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). No será a puerta cerrada, como solicitó la acusación particular, al rechazar esta posibilidad la magistrada presidenta.

Lo hizo tras constituirse en esta jornada el tribunal del jurado y al entender que no se dan las razones de seguridad u orden público o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes que se exigen para que sea a puerta cerrada. La defensa no se opuso a la petición de la acusación particular, pero sí el Ministerio fiscal.

La decisión se adopta "sin perjuicio de ordenar a la prensa que no capte imágenes de los familiares del menor, hijo de la víctima, cuando declaren".

El juicio seguirá el día 10 con las declaraciones de policías y de testigos, que seguirán declarando los días 13 y 14. Para los días 15 y 16 se han reservado las periciales y también el 17 de noviembre si fuese necesario. El día 20 las partes presentarán sus informes y para el 21 de noviembre está fijada la fecha de entrega del objeto del veredicto al jurado. Antes declarará el acusado que lo hará en último lugar, una vez finalice la práctica de la prueba.

PENA DE 28 AÑOS DE PRISIÓN

Fiscalía pide para el acusado del crimen hombre una pena de 25 años de prisión por el delito de asesinato y tres años de cárcel por tenencia ilícita de armas. En su escrito de calificación, sostiene que, sobre las 18,50 horas del 15 de enero de 2021, el acusado "accedió sorpresivamente y armado" al domicilio de la fallecida, ubicado en el citado municipio coruñés, "con la intención de acabar con la vida" de ella.

Sobre lo sucedido, explica que la víctima "se encontraba frágil y convaleciente de una operación a la que había sido sometida esa misma semana" y que se encontró con el hombre. En ese momento, se produjo por parte de este una persecución, desde la entrada de la propiedad hasta la planta superior, tratando de huir la mujer.

"Así, seguida en todo momento por el acusado, intentó escapar saliendo por la ventana del cuarto de baño de la planta superior de la vivienda, que se abre sobre el tejado del garaje del inmueble, atravesó el citado tejado y, tratando de salvarse del ataque del acusado, desde esa altura, saltó al suelo y cayó", recoge el escrito de calificación fiscal.

SIN POSIBILIDAD DE DEFENSA

Tras ella, lo hizo también el hombre. "En ese mismo lugar, con la víctima lesionada y débil y, con la finalidad de darle muerte, sin posibilidad alguna de defensa, le disparó mortalmente en el cráneo con el arma de fuego que portaba, una pistola semiautomática".

"El disparo por arma de fuego y la perforación craneal fueron la causa de la muerte", concluye el Ministerio Fiscal que pide penas que suman 28 años de prisión.

En concreto, considera estos hechos constitutivos de un delito de asesinato, por el que solicita una pena de 25 años de prisión, y otro de tenencia ilícita de armas, por el que pide tres años de cárcel. También plantea el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima, entre ellas su hijo y su marido.

INVESTIGACIÓN

Inicialmente, sobre este caso, las hipótesis de la investigación se centraron en que el hombre entró en la vivienda con la intención de robar y pudo ser sorprendido por la mujer, aunque luego se descartó y se apuntó a que el acusado, vecino de Culleredo, la conocía.

El presunto autor de los hechos fue detenido tras ser localizado oculto en unos matorrales, con abundantes manchas de sangre en su ropa. En un primer momento, intentó despistar a los agentes indicando que se encontraba paseando por la zona y se había lesionado en un pie, según apuntó la Guardia Civil. Poco después entró en parada cardiorespiratoria y tuvo que ser trasladado a un hospital.