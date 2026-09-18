A juicio por proferir insultos racistas contra una menor en un bus urbano de Vigo: "Parece que voy en una patera"

VIGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección viguesa de la Audiencia de Pontevedra acogerá el próximo miércoles la audiencia preliminar del juicio contra un hombre acusado de proferir insultos racistas hacia una menor que viajaba con él en un autobús urbano de Vigo, ante la que llegó a decir: "Parece que voy en una patera".

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, los hechos se remontan al 4 de agosto de 2025 cuando el procesado y la víctima viajaban a bordo de la línea 11 de autobús urbano de Vigo.

Durante el trayecto, el hombre comenzó a proferir insultos hacia la joven, que era menor y a la que no conocía previamente. En voz alta, para que pudiesen oírlo todos los usuarios, la insultó reiteradamente por su color de piel, diciendo que parecía que viajaba "en una patera" y amagando con "llamar a la policía" por tener que "viajar en estas condiciones".

Tras apearse del autobús, continuó insultando a la joven mientras la señalaba con el dedo.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y pide para él un año y seis meses de prisión, 3.600 euros de multa y una indemnización de 2.000 euros para la víctima.