Julio Rodríguez González aboga por un "periodismo de proximidad" y "auténtico" al recoger el Premio Diego Bernal 2026

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participa en la entrega de la XXXI edición del Premio Diego Bernal, organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia. En el Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela), 29/01/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Galicia (APG) ha entregado este jueves el Premio Diego Bernal 2026 al director del periódico Diario Atlántico, Julio Rodríguez González, quien durante su intervención ha defendido la necesidad de un "periodismo de proximidad" que elabore la información de verdad", y con "criterios auténticos".

La entrega del premio ha tenido lugar este jueves en el Hotel Oca Puerta del Camino, en Santiago, donde han acudido más de un centenar de profesionales del periodismo y de la comunicación de Galicia, y así como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En su intervención, la presidenta de APG, María Méndez, ha señalado que entregar el premio a Julio Rodríguez es un "ejemplo de cómo el trabajo a pie de obra --con un periodismo de proximidad y una prolífica trayectoria de cuatro décadas en el oficio-- son los pilares de un quehacer que constituye la mejor garantía para disfrutar de la libertad".

Además, ha incidido en que la incorporación de Rodríguez al grupo de galardonados con el Diego Bernal es "un aldabonazo para todos aquellos que pueden tener la tentación de pensar o sentir que esta profesión vive ahora en una encrucijada".

A su vez, el premiado ha agradecido a "editores, directores, jefes e compañeros que lo acompañaron a lo largo da su vida profesional", así su familia, a quien quiso dedicar "especialmente" este premio. El Bernal 2026 ha abogado por un "periodismo de proximidad" y "un periodismo que elabora la información de verdad, con los criterios profesionales más tradicionales y auténticos".

El acto ha sido conducido por la periodista radiofónica y directiva de la APG, Paula Pájaro Rives, mientras que el catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Santiago Xosé Soengas Pérez ha realizado el laudatio del premiado.

"TRANSPARENCIA EN GALICIA"

En la clausura del evento, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado "la relación directa" que existe entre los medios de comunicación y el Gobierno gallego.

Asimismo, el líder del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor la "transparencia" que caracteriza al ecosistema comunicativo en Galicia al tiempo que ha señalado que este es un "elemento diferencial" que "debe continuar en el tiempo".

Para Rueda, este hecho provoca que en la comunidad "todo sea más tranquilo y menos crispado".

UN PERIODISTA "TRANSVERSAL"

Soengas ha definido Rodríguez González como un "periodista transversal" y una persona "con gran capacidad de trabajo, rigor y un liderazgo natural". Así, el catedrático ha recordado la época en la que estuvo en la misma redacción que el galardonado, a finales de los años 1980, precisamente en La Región.

En aquel entonces, ha subrayado que se inició "una transformación sin precedentes por la informatización de las redacciones" y que la "mezcla de generaciones de periodistas" ha resultado ser algo muy positivo. "Las redacciones se destacaban por su humanidad --frente a las vivencias de hoy, con el teletrabajo-- y por su libertad, lo que siempre ha caracterizado la trayectoria profesional de Julio", ha señalado.

Asimismo, el catedrático ha concluido que "ahora se vive en una sociedad enferma, donde cada día hay más tabúes y se inventan metáforas y eufemismos para evitar llamar a las cosas por su nombre, que es como mejor se entienden".