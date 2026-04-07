Julio Torrado tomará posesión como diputado socialista en el debate del estado de la autonomía

Archivo - El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, tomará posesión este miércoles como diputado del Grupo Parlamentario Socialista coincidiendo con el arranque del debate del estado de la autonomía.

Torrado asumirá el escaño que dejó vacante la viceportavoz del Grupo Parlamentario, Elena Espinosa, quien presentó la pasada semana su renuncia al cargo para centrarse en su labor como tercera teniente de Alcaldía en el Ayuntamiento de Vigo a un año de las elecciones municipales.

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG ha participado este martes ya en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, que ha arrancado expresando el pesar de los diputados por el fallecimiento de la concejala lucense Olga López.

Además, la presidenta de la comisión ha dado la bienvenida a Torrado, que "se incorpora después de un tiempo". El diputado ha agradecido la bienvenida confiando en retomar su papel donde lo dejó: "vamos a ver si esto es como andar el bicicleta", ha dicho.

De este modo, previsiblemente Torrado se asumirá la portavocía de los asuntos relacionados con la sanidad en el Parlamento de Galicia, una labor que en esta legislatura venía desempeñando Espinosa y que el propio político de Vilagarcía ya asumió en sus anteriores etapas como diputado autonómico.

Con la incorporación de Torrado el PSdeG afrontará en el Pazo do Hórreo su segundo cambio en lo que va de legislatura. El primero se produjo con la salida del exdiputado Julio Abalde, quien dejó sus responsabilidades en el Legislativo para hacerse cargo de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Con su marcha, el jefe de filas del PSOE compostelano, Aitor Bouza, ocupó el escaño que Abalde dejó.