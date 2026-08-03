El Juzgado de Ferrol archiva la causa contra el activista propalestino Bruno Lopes por un presunto delito de odio

FERROL, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Ferrol (sección de Instrucción número 1) ha acordado mediante un auto dictado el pasado viernes, el mismo día de la declaración, el sobreseimiento libre y el archivo de la causa contra el activista ferrolano Bruno Lopes, al que la Brigada de Información de la Guardia Civil consideraba presunto autor de un delito de odio y antisemitismo por unos tuits publicados en 2024 en contra de los ataques del Ejército israelí en Gaza.

El comité de solidaridad internacionalista Mar de Lumes ha informado de que el auto concluye que los contenidos analizados "no tienen carácter antisemita, sino antisionista", y que "constituyen una crítica política al Estado de Israel, a sus gobernantes y a las políticas desarrolladas en el contexto del conflicto palestino-israelí".

"Por lo tanto, esos mensajes no incitan al odio, a la hostilidad, a la discriminación ni a la violencia contra las personas judías ni contra ningún colectivo protegido por el artículo 510 del Código Penal", recoge.

Mar de Lumes ha afirmado recibir la decisión "con satisfacción" y ha insistido en que la denuncia de la Brigada de Información de la Guardia Civil "pretendía confundir deliberadamente antisionismo y antisemitismo".

El auto, de hecho, señala que el atestado realiza "constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas" que considera "fuera de lugar" y en parte "totalmente desafortunados". La asociación ha recordado que esta es la segunda vez que la causa es archivada por el Juzgado de Ferrol, que ya decretó el sobreseimiento libre de la causa, si bien esa resolución fue posteriormente revocada por la Audiencia Provincial a instancias de la Fiscalía.

El archivo de la causa, sin embargo, no es firme y contra él cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días o uno de apelación en el plazo de cinco.