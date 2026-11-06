Un juzgado de Vigo falla contra la Sareb y permite a un vecino de Privada Moderna quedarse en su piso

VIGO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo ha fallado en contra de las pretensiones de la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb) de desalojar a un vecino de una de las viviendas ubicada en la calle Privada Moderna.

Todo ello después de que el conocido como 'banco malo', que pertenece en más de un 50% al Estado, interpusiese una demanda contra este hombre, que vive desde al menos 1991 en el inmueble, después de que su abuelo arrendase el piso en 1935.

Una vez falleció, el contrato fue subrogado a su padre, de este a su madre y ahora a él, ya que había vivido con ella al menos unos 20 años.

Pese a todo, la Sareb interpuso una demanda en ejercicio de la acción de desahucio por precario contra el varón, siendo desestimada por el juzgado, que absuelve al vecino y obliga al 'banco malo' a pagar las costas.

Precisamente este viernes otros vecinos de la misma calle han protestado contra la Sareb, exigiéndole que "cumpla la sentencia" y arregle sus pisos, ya que otra sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obligó al 'banco malo' a solventar problemas que sufren varios inmuebles y rechazó su pretensión de declararlas en ruinas.