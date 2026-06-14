Juzgan a cuatro hombres tras golpear y apuñalar a otro en A Coruña

A CORUÑA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá los días 16, 17 y 18 de junio el juicio contra cuatro hombres por, presuntamente, golpear y apuñalar a otro en la calle del Orzán, en la ciudad herculina.

En su escrito de calificación, Fiscalía sostiene que en la madrugada del 19 de abril de 2024 se abalanzaron sobre la víctima "y le propinaron varias patadas en la cabeza, en la espalda y en el pecho, así como puñetazos, mientras se encontraba tirado en el suelo, sin ninguna posibilidad de oponerse a la agresión".

En el curso de la misma, uno de ellos "con la intención de acabar con la vida" del hombre "le clavó en doce ocasiones una navaja automática". Cuando se sacó el arma, los demás procesados cesaron la agresión y se apartaron. Poco después fueron detenidos.

El Ministerio Público califica los hechos como un delito de asesinato en grado de tentativa, otro de tenencia de arma prohibida, un delito de lesiones agravadas y otro de resistencia, la que puso uno de los acusados al ser detenido.

De los dos primeros, considera autor a uno de los procesados, el que clavó, según sostiene, la navaja, mientras que a los otros tres les atribuye un delito de lesiones y a uno también autor de un delito de resistencia. Aplica para tres de ellos la agravante de alevosía.

Para el primero reclama por un delito de asesinato en grado de tentativa una pena de siete años y seis meses de prisión, así como dos años de cárcel por tenencia de arma prohibida.

Por el delito de lesiones que imputa a tres de ellos plantea una condena de cuatro años y seis meses de cárcel y para uno de ellos, además, otros seis meses de prisión por el delito de resistencia. Todo ello con abono de indemnización para la víctima.