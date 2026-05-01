Juzgan a un hombre que golpeó a su mujer en la cabeza con un martillo durante un brote psicótico

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo martes el juicio contra un hombre acusado de golpear a su mujer en la cabeza con un martillo durante un brote psicótico. Fiscalía ha pedido que la vista se celebre a puerta cerrada para preservar la intimidad de la víctima.

Los hechos se remontan a junio del año 2024 cuando el hombre se encontraba en una bodega ubicada en el exterior del domicilio familiar y, en un momento dado, cogió un martillo y golpeó de espaldas a su mujer, dándole en la cabeza.

El acusado, reconoce Fiscalía, pacede un trastorno mental, y los hechos tuvieron lugar durante un episodio de descompensación, por lo que "se considera que sus capacidades cognitivas y volitivas se encontraban anuladas en el momento de los hechos".

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, con agravante de parentesco, pero le aplica al procesado la eximente de alteración psíquica.

Por ello pide que sea internado por un tiempo máximo de 14 años y 11 meses en un centro psiquiátrico penitenciario, donde pueda recibir la atención facultativa necesaria.