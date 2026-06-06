Juzgan a un hombre que secuestró, maniató y violó a una mujer de la que tenía una orden de alejamiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará los próximos martes y miércoles a un hombre acusado de secuestrar, agredir, maniatar y violar a una mujer de la que tenía una orden de alejamiento.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, el procesado, desde fecha indeterminada del año 2022, mantenía una relación sexual esporádica con la víctima, a la que conoció a través de una web de contactos.

Debido a un incidente que tuvieron en Portugal, un juzgado había dictado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación del hombre con respecto a la mujer. Sin embargo, desde al menos el día 16 de diciembre de 2022, el procesado acudió regularmente las poblaciones de Arteixo y de A Coruña y, en diversas ocasiones, se citó con la mujer, manteniendo relaciones sexuales consentidas en alguna ocasión.

El día 21 de diciembre de 2022, el procesado volvió a desplazarse nuevamente hasta la ciudad de A Coruña, "merodeando por las inmediaciones del domicilio" de la mujer y "aproximándose a ella cuando se hallaba paseando a su perro". Allí, la instó a subir a la furgoneta, "lo que ella hizo por el miedo que le inspiraba", sostiene el fiscal.

Juntos se desplazaron por diferentes puntos de la ciudad, tanto a pie como en la furgoneta. En un momento determinado de la noche el procesado, en contra de la voluntad de la mujer, "la inmovilizó de pies y manos atándola con unas bridas que llevaba en el vehículo", la golpeó con una botella de cristal y la agredió sexualmente.

Seguidamente, el hombre se puso al volante de la furgoneta, con ella atada y herida en la parte posterior, y se la llevó en dirección a Lugo por la A6. Sin embargo, sufrió un percance por una avería en la furgoneta, que le obligó a detenerse en el arcén y a pedir ayuda.

Los automobilistas que se detuvieron para ayudarle se percataron de que de la parte trasera de la furgoneta caía sangre y avisaron a las fuerzas del orden público. El procesado huyó a pie monte a través, pero fue detenido ese mismo día en la localidad de Arteixo.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual, un deluto de detención ilegal, un delito de lesiones agravadas y de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, por los que pide para el procesado 17 años y medio de cárcel.