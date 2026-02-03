King África, Leticia Sabater y las orquestas París de Noia y Função Públika, como reclamo del Carnaval de Ourense

La ciudad repartirá 12.000 orejas el Martes de Carnaval en la Praza Maior

Presentación del Carnaval 2026 de la ciudad
Presentación del Carnaval 2026 de la ciudad - CONCELLO DE OURENSE
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 3 febrero 2026 14:17
   OURENSE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

   King África, Leticia Sabater de dj y las orquestas París de Noia y Função Públika, protagonizarán la programación del Carnaval de Ourense, que empezará el jueves, 12 de febrero.

   Así lo han anunciado el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y la concejala de Artes e Festexos, Noa Rouco, este martes, durante la presentación de las actividades, que tendrán lugar entre el 12 de febrero, Jueves de Comadres, y el 16, Miércoles de Ceniza.

   De forma detallada, la ciudad recibirá a las orquestas Origen -- viernes 13 de 20.00 a 23.00 horas --; Funçao Pública -- sábado 14 a las 23.59 horas --; Kubo -- domingo 15 a las 18.00 horas --.

   En esta línea, se suman la orquesta Mondragón -- lunes 16 a las 23.59 horas --; y París de Noia -- martes 17 a las 19.00 horas --. Además, el sábado actuará el Grupo Los Coleguitas a las 21.00 horas, y el domingo King África a las 20.30 horas, entre otras presentaciones musicales.

   También, habrá sesiones de DJS, comenzando el jueves 12 a las 23.59 horas con Leticia Sabater, Adri, Diego Mirón e Pablo Marques; actividades infantiles -- desfiles escolares, talleres y las actuaciones de Oviravai, Uxía Lambona y DJ Tibu --, y el reparto de 12.000 orejas el Martes de Carnaval, a las 18.30 horas en la Praza Maior.

   Jácome ha destacado del programa citas multitudinarias como el desfile del domingo 15, a las 16.30 horas, que recorre las calles de la ciudad y cada año "va a más", o el Entierro de la Sardina del miércoles 18.

BARRIOS

   Con respectos a los barrios de la ciudad, Frei Canedo, en A Ponte, tendrá su "día grande" el lunes 16 con actos solemnes, procesión, cena y orquesta Solara.

   Asimismo, A Pita das Eiroás, vivirá el Martes de Carnaval a Voda da Pita, la comida y el baile con la orquesta La Oca Band y Seixalbo tendrá el Gran Cocido Bacanal del domingo, que irá seguido del baile de máscaras y la música de La Oca Band.

