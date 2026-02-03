King África, Leticia Sabater y las orquestas París de Noia y Função Públika, como reclamo del Carnaval de Ourense

Presentación del Carnaval 2026 de la ciudad - CONCELLO DE OURENSE

OURENSE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

King África, Leticia Sabater de dj y las orquestas París de Noia y Função Públika, protagonizarán la programación del Carnaval de Ourense, que empezará el jueves, 12 de febrero.

Así lo han anunciado el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y la concejala de Artes e Festexos, Noa Rouco, este martes, durante la presentación de las actividades, que tendrán lugar entre el 12 de febrero, Jueves de Comadres, y el 16, Miércoles de Ceniza.

De forma detallada, la ciudad recibirá a las orquestas Origen -- viernes 13 de 20.00 a 23.00 horas --; Funçao Pública -- sábado 14 a las 23.59 horas --; Kubo -- domingo 15 a las 18.00 horas --.

En esta línea, se suman la orquesta Mondragón -- lunes 16 a las 23.59 horas --; y París de Noia -- martes 17 a las 19.00 horas --. Además, el sábado actuará el Grupo Los Coleguitas a las 21.00 horas, y el domingo King África a las 20.30 horas, entre otras presentaciones musicales.

También, habrá sesiones de DJS, comenzando el jueves 12 a las 23.59 horas con Leticia Sabater, Adri, Diego Mirón e Pablo Marques; actividades infantiles -- desfiles escolares, talleres y las actuaciones de Oviravai, Uxía Lambona y DJ Tibu --, y el reparto de 12.000 orejas el Martes de Carnaval, a las 18.30 horas en la Praza Maior.

Jácome ha destacado del programa citas multitudinarias como el desfile del domingo 15, a las 16.30 horas, que recorre las calles de la ciudad y cada año "va a más", o el Entierro de la Sardina del miércoles 18.

BARRIOS

Con respectos a los barrios de la ciudad, Frei Canedo, en A Ponte, tendrá su "día grande" el lunes 16 con actos solemnes, procesión, cena y orquesta Solara.

Asimismo, A Pita das Eiroás, vivirá el Martes de Carnaval a Voda da Pita, la comida y el baile con la orquesta La Oca Band y Seixalbo tendrá el Gran Cocido Bacanal del domingo, que irá seguido del baile de máscaras y la música de La Oca Band.