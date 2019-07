Lago remarca que el nuevo nombre del Grupo de En Marea se decidirá "sin injerencias externas"

Publicado 08/07/2019 14:48:49 CET

Lago cree que Galicia en Común "es un nombre más" sobre la mesa y Gómez-Reino dice que esa marca "representa" al grupo parlamentario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de En Marea, Manuel Lago, ha remarcado que la nueva denominación para el grupo en la Cámara se decidirá a través de "un debate interno" y "sin injerencias externas", al tiempo que ha afirmado que la marca Galicia en Común "es un nombre más" de los que están sobre la mesa.

Así se ha expresado a preguntas de los medios este lunes el portavoz en la Cámara de En Marea, que ha confirmado que trabajan en rebautizar el grupo tras salida de Luís Villares y otros tres diputados al Grupo Mixto, quienes reivindican para sí la representatividad del partido instrumental En Marea, si bien no podrán asumir ese nombre en el Pazo do Hórreo al no alcanzar el mínimo de parlamentarios para configurar grupo propio.

"Es mejor no abundar en la confusión. Este grupo representa lo que fue el apoyo popular a En Marea (en 2016)", ha subrayado Lago, que ha incidido en que "los diez diputados" que no se fueron al Mixto "todavía" son "oficialmente En Marea".

"Mientras no cambiembos el nombre hay cinco grupos: el Grupo Mixto, BNG, En Marea, PSdeG y PP", ha insistido antes de señalar que "el proceso" para cambiar la denominación de la ahora tercera fuerza en la Cámara "está avanzado", aunque "no hay una fecha concreta" para que quede zanjado.

Cuestionado sobre si es partidario de que el grupo se rebautice con la marca Galicia en Común, Manuel Lago --independiente aunque cercano a Esquerda Unida-- ha apuntado que "es un nombre más" de los que están sobre la mesa, pero insiste en que los diputados buscarán la denominación que "mejor refleje" el sentir común de la realidad del conjunto de los parlameantarios.

PODEMOS GALICIA

"Más allá del nombre, el espacio político que representó Galicia en Común en las elecciones generales representa al actual grupo parlamentario (en Galicia)", ha indicado el secretario xeral de Podemos Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en Santiago.

Allí, ha indicado que comparte que sea el propio grupo quien, internamente, acuerde la nueva nomenclatura en el Pazo do Hórreo y el resto de decisiones que deben abordar, como el reparto de responsabilidades tras la ruptura con Villares y sus diputados afines. "Se irá anunciando cuando esté cerrado", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Mixto y referente de En Marea partido, Luís Villares, ha evitado pronunciarse sobre el debate del nombre en la Cámara para sus excompañeros, a quienes solicitó, una vez confirmada su marcha, que cambiasen la denominación en la Cámara toda vez que reniegan del partido instrumental.

"Hay que mirar para adelante", ha indicado Villares, que apela a "dejar atrás todo lo que tenga que ver con el pasado" para apostar "por una acción política decidida" de cara a "resolver los problemas" de la gente.

MARTIÑO NORIEGA

Por otro lado, Manuel Lago y Antón Gómez-Reino también se han referido a las declaraciones del portavoz nacional de Anova y diputado de En Marea, Antón Sánchez, en las que, durante una entrevista radiofónica, aseguró que el exalcalde de Santiago Martiño Noriega es "para muchas personas" del espacio político "un referente".

"Es una persona capaz de liderar espacios plurales y además una persona joven y creo que va a tener un compromiso político de por vida", apuntó el líder de Anova sobre su compañero de partido Martiño Noriega, uno de los fundadores de la formación nacionalista y su coportavoz durante sus primeros años de vida junto con el histórico Xosé Manuel Beiras.

Sobre la posibilidad de que el exregidor de Santiago y Teo se convierta en el candidato a la Xunta del espacio rupturista en las próximas elecciones autonómicas, Gómez-Reino ha apuntado que Noriega "es una persona importante" que en estos momentos es el encargado de "ser la cabeza de la oposición" en la corporación compostelana en virtud de lo decidido por las bases de CA. "No nos corresponde entrar en ese tipo de cosas", ha apostillado el diputado de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados.

"La gran cualidad que tiene, tuvo y tendrá este esapazo político plural en el confluyen colectivos y personas, es que hay muchas personas capacitadas para ser candidatos", ha manifestado Manuel Lago, quien reivindica "el enorme banquillo" que, dice, tienen la izquierda rupturista en Galicia para "ejercer liderazgos".