Lanzan una campaña de recogida de firmas para llevar al Parlamento una ley que promueva medidas a favor del gallego

El portavoz de Queremos galego, Marcos Maceira, presenta la ILP Lingua Vital. Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Queremos Galego ha lanzado este miércoles una campaña para recoger 10.000 firmas para llevar al Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Lingua Vital', una propuesta de ley que tiene como objetivo garantizar la presencia del gallego en todos los espacios y para todos los usos.

"El gallego está en emergencia, pero la situación puede revertirse con el compromiso de las organizaciones sociales y de los poderes públicos", ha proclamado el portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, en un acto en la Praza de Cervantes, en Santiago.

Allí, Maceira ha recordado que esta ILP recoge parte del trabajo que llevan desarrollando desde hace meses centenares de organizaciones y entidades sociales de diferentes ámbitos alrededor de la plataforma para consensuar una legislación a favor del gallego.

En esta línea, el portavoz de la plataforma ha defendido que es necesaria una normativa que asegure que "quien ya habla gallego pueda hacerlo siempre" y que "quien quiera sumarse, naciera donde naciera, pueda hacerlo sin obstáculos y sin límites".

De este modo, la propuesta pretende que se abran las puertas al gallego en todos los espacios y derogar "leyes y normas que lo frenan", incluido, ha añadido, el decreto de plurilingüismo en la educación.

Entre otras cuestiones, la ley recoge que el gallego sea lengua vehicular, de acogida y de integración en la educación; garantizar los derechos lingüísticos; asegurar su presencia en la cultura, en el audiovisual y en los medios de comunicación; y reclamar el lugar del gallego en el mundo, en todos los territorios donde es lengua propia, con la oficialidad en la Unión Europea y la integración en la lusofonía.

Además, Maceira ha señalado que la ILP ya se ha debatido en diferentes plenos municipales y aprobada ya en Pontevedra y en Brión, con los votos de los grupos del BNG y del PSOE, mientras que este jueves, ha expuesto, se debatirá en Moaña y en Santiago.

Todo ello en un contexto en el que la Cámara aprobó este mismo mes la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística tras un pacto entre PP y PSOE y que para A Mesa supone "un retroceso para el gallego".