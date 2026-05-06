Lara Méndez acusa a la Xunta de "comprar voluntades" en Lugo y Calvo la culpa de la moción por irse "corriendo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG y exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha acusado a la Xunta de Galicia de "comprar voluntades" en la ciudad de la muralla para elevar a la popular Elena Candia a la Alcaldía, a lo que el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, le ha respondido culpándola de la moción de censura por irse "corriendo".

En un debate en el que Elena Candia, vicepresidenta del Parlamento y portavoz del PP en Lugo, no ha estado presente --volvió al Hemiciclo después de que las preguntas sobre la moción de censura fuesen sustanciadas--, la diputada del PSdeG ha denunciado el "uso fraudulento" por parte de la señora Candia y de la Xunta de los fondos de la Axencia de Turismo para "comprar voluntades" en la ciudad de Lugo, llegando a hacer "discriminación" entre vecinos y vecinas".

La diputada y exregidora de la ciudad ha sostenido que podría estar enumerando el uso que la señora Candia hace las instituciones pero ha dicho que no le llegaría una sesión plenaria. "Una compra de voluntades" que, según ha afirmado, llega a su "máxima expresión en la compra de una tránsfuga".

La dirigente socialista, que ha dicho que a María Reigosa "no fue a la primera que tocó", ha acusado a la líder del PP de Lugo de "utilizar los tanatorios" para tantear a "compañeros" del PSOE con el objetivo de " intentar persuadir a algún tránsfuga" hasta que "llegó Reigosa y puso precio".

Lara Méndez se ha mostrado convencida de que habrá "una contraprestación" que se conocerá en "breve" bien "vía caja A" o "caja B" y ha preguntado al Gobierno gallego si utilizará los estatutos del PP para "suspender o inhabilitar" a Candia por sus prácticas.

Enfrente, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha censurado que Lara Méndez interpele a la Xunta por unos principios de integridad institucional y ética democrática que el PSOE "pasa por el arco del triunfo" en Noia, donde impulsó "con un edil tránsfuga del PP" una moción de censura que arrebató la alcaldía a los populares.

El también líder del PP en la provincia de A Coruña ha subrayado que las mociones de censura son un "instrumento legal" que "está ahí" y ha asegurado que el Partido Popular es quien gana las elecciones en Lugo desde el año 2011, pero "resulta que se suman los perdedores" y "salen las cuentas".

Dicho esto, Diego Calvo ha culpado a Lara Méndez de la situación al asegurar que "hizo una lista y los siete meses de presentarse en esa lista, se fue corriendo". "Quien inicia el problema en el Grupo Municipal de Lugo es usted, señora Méndez", ha asegurado.

A ello Méndez ha respondido censurado que el PP critique que ella dejase Lugo después de nueve años como regidora para ir al Parlamento cuando la propia Candia dejó la Alcaldía de Mondoñedo después de cinco años quedándose como concejala para "ser alcaldesa en la sombra antes de dar el salto a Lugo". "Porque ese era su objetivo", ha afirmado Lara Méndez, que ha asegurado que "la historia más oscura de Lugo lleva el nombre de Elena Candia".

EL BNG DENUNCIA EL "USO CACIQUIL" DE LA XUNTA

Tras ello, ha sido el turno de pregunta de la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, quien ha denunciado el "uso caciquil" de la Xunta por parte del PP para favorecer la moción de censura.

Rodil ha sostenido que detrás de la moción de censura de Lugo "no hay un proyecto de ciudad, sino intereses partidistas, ambiciones personales y pactos oscuros" y ha asegurado que el PP "compró el voto y la firma de la concejala tránsfuga valiéndose del gobierno de la Xunta, utilizando los recursos de los gallegos y las gallegas para mercadear voluntades y votos" con el objetivo de hacerse "por la puerta de atrás" con un gobierno que no consiguió en las urnas.

La nacionalista ha puesto el foco en la creación de una plaza en la Jefatura del Litoral de Lugo, que según ha explicado, fue justificada por la "supuesta renuncia de la persona que ocupa el puesto". "Sacaron la plaza con el argumento de que había renunciado, pero esa persona no había renunciado". "Esa plaza estaba ocupada", ha dicho para preguntarse por qué "mintió" la Xunta.

La parlamentaria nacionalista ha advertido de que "en un sistema democrático no se puede permitir el uso de los recursos públicos para cambiar gobierno, ni la compra de votos para manipular la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas", ni tampoco "el uso partidista de las instituciones para saciar las ansias de poder del Partido Popular".

En su respuesta, el conselleiro de Presidencia ha sostenido que si hay un grupo político "hipócrita de verdad" es el BNG que ahora "se rasga las vestiduras" cuando en Noia formó parte de la misma moción de censura. "Ahí les valía porque cogieron a un concejal tránsfuga del PP para quitar al PP del gobierno", ha sostenido.

Además, le ha recordado que el BNG gobernaba con el PSOE en la diputación de Lugo cuando el expresidente José Tomé prometió inversiones en Viveiro si se frenaba la moción de censura contra la alcaldesa socialista María Loureiro. "En aquel momento ofrecía comprar el voto de un partido con fondos públicos y ¿qué decía el Bloque en el Parlamento? ¡Nada! ¡Callaba la boca!", ha exclamado.

Diego Calvo se ha mostrado "seguro" de que la gente de Lugo "no está en venta" pero ha preguntado si no lo está el propio BNG. "Sí", ha respondido para asegurar que los nacionalistas "por medio millón de euros" accedieron a que en la Diputación de Lugo pasase lo que pasó". "Tienen un precio bastante bajo", ha dicho.