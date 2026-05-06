Pontón aplaude el trabajo del BNG en el Ayuntamiento de Lugo y advierte: "Lugo no perdonará a los traidores"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita al equipo municipal del Bloque en Lugo un día antes de la moción de censura. - BNG

LUGO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido el trabajo del teniente del alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, y ha advertido a los populares que el año que viene "volverán a la oposición" porque "Lugo no perdonará a los traidores y los vecinos lo demostrarán en las urnas".

Así lo ha trasladado en una visita este miércoles a la ciudad para acompañar a los ediles del BNG en su última jornada como parte del equipo de Gobierno, horas antes de que tenga lugar la moción de censura propuesta por el PP con el apoyo de la tránsfuga María Reigosa.

"Dentro de un año se verá que Lugo no recompensa este tipo de prácticas y que la ciudad recuperará su progreso con dignidad", ha aseverado.

Además, ha vuelto a calificar esta moción como "ilegítima, indecente y antidemocrática" y ha aplaudido el trabajo realizado por el equipo de Rubén Arroxo en los últimos años "para dejar un Lugo transformado y moderno".

Ha recriminado al Partido Popular "estar dispuesto a todo para hacerse con el poder" en una dinámica que, a su juicio, "no tiene límites" y en la que prima "el poder por el poder" por encima de los intereses de la ciudad.

También se ha mostrado convencida de que la ciudadanía castigará esta actuación en las urnas: "Lugo no va a tolerar traiciones ni maniobras como esta, ni que se utilicen tragedias o recursos públicos para alterar mayorías".

Asimismo, ha insistido en que los vecinos merecen "respeto tanto a su voto como a su dignidad". "Se intenta decidir en despachos lo que no se consiguió en las urnas", ha subrayado.

"NO TIENEN LOS NÚMEROS"

La líder nacionalista ha cuestionado el momento elegido para presentar la moción, a solo un año de las elecciones municipales, y lo ha atribuido a que el PP "no tenía los números" y ha optado por recurrir a prácticas que, según ha dicho, "vulneran incluso sus propias normas internas", "como la compra de voluntades".

En esta línea, ha criticado que los populares hayan tratado de "normalizar el transfuguismo", pese a que sus estatutos lo consideran una falta "muy grave". "Queda claro el valor real que le dan a sus principios", ha señalado, denunciando que el PP "no respeta ni la democracia ni las reglas del juego".

Pontón también ha apuntado que esta iniciativa responde a la "incomodidad" del PP ante la comparación entre su gestión en Galicia y "los avances logrados en municipios gobernados por el BNG", como Lugo.

En este contexto, ha acusado al gobierno de Alfonso Rueda de haber paralizando proyectos clave, poniendo como ejemplo el Cuartel de San Fernando, y de "desviar" recursos que deberían haberse invertido en la ciudad.

Frente a esa etapa, ha recalcado que el BNG continuará trabajando por el bienestar de la ciudadanía, convencida de que Lugo "merece mucho más" y ha insistido en que la moción de censura responde únicamente a "intereses de poder", siendo "un claro ejemplo de corrupción política".

"Desde el BNG tenemos la conciencia tranquila, hemos trabajado por y para Lugo con responsabilidad, con un proyecto transformador, demostrando que hay otra forma de gobernar. Y Lugo mejoró, creo que estos siete años se vio la aportación que nosotros hacemos a la ciudad", ha concluido.

PARALIZACIÓN DE PROYECTOS

Por su parte, Rubén Arroxo ha destacado el "malestar existente" entre la población, "incluso entre votantes del PP", ante una moción que ha calificado también de "antidemocrática e ilegítima", y ha alertado de la "incertidumbre" que puede generar en la ciudad.

Ha asegurado que había numerosos proyectos en marcha que ahora quedan en una situación incierta, lo que, ha advertido, "está generando preocupación entre quienes tenían previsto invertir o desarrollar iniciativas en Lugo".

En su opinión, esta decisión resulta especialmente perjudicial para una ciudad que estaba "experimentando un importante crecimiento, superando por primera vez los 100.000 habitantes, viviendo una transformación significativa en los últimos años y alcanzando cifras récord en ámbitos como el turismo".

Arroxo ha concluido señalando que, aunque "se abre una etapa de inestabilidad, también lo es de oportunidad": "Quedan doce meses para devolverle la dignidad a Lugo y en ese tiempo trabajaremos para lograrlo".

REIGOSA "NO TIENE NINGUNA CREDIBILIDAD"

Sobre la actitud de María Reigosa, que en esta jornada previa al pleno envió un comunicado para explicar su apoyo a la moción de censura, Arroxo ha sido contundente asegurando que "todo lo que diga no tiene ninguna credibilidad".

Ha hecho referencia el portavoz municipal a los "continuos cambios de opinión" durante las últimas semanas. "¿Cuántas veces ha dicho una cosa y luego ha hecho lo contrario?", ha afirmado, acusándola de "estafar" a los votantes que cogieron la papeleta socialista.