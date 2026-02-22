Lara Méndez exige a la Xunta un plan de refuerzo de las urgencias gallegas, ante la situación "insostenible" del HULA

La diputada del PSdeG Lara Méndez en el HULA - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG Lara Méndez ha registrado una iniciativa parlamentaria para exigir a la Xunta un plan de refuerzo de los Servizos de Urxencias Sanitarias en los hospitales gallegas, ante la situación "insostenible" del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

En un audio difundido a los medios de comunicación, Méndez ha denunciado que lo que está sucediendo en las urgencias del HULA "no es una incidencia puntual", sino que es una "situación límite". "Hay sobrecarga, falta de personal no médico y problemas de seguridad que están afectando directamente a atención a los pacientes", ha remarcado.

Méndez ha expresado su apoyo a las reivindicaciones del personal de enfermería, Técnicos en Coidados Auxiliares de Enfermaría (TCAE) y celadores del centro lucense, que denuncian sobrecarga asistencial, falta de recursos materiales básicos y carencias en las medidas de seguridad.

En este sentido, la parlamentaria socialista ha advertido de que la reciente organización en el HULA se hizo "sin diálogo real con los profesionales y con una planificación desequilibrada", al reforzar personal médico "sin incorporar el correspondiente refuerzo en otras áreas".

Para el PSdeG, las urgencias sanitarias llevan años soportando una "presión creciente sin que exista un plan estructural de refuerzo". "Lo que vemos en Lugo es la consecuencia directa de una política continuada de recortes en personal, precarización y ausencia de planificación a medio plazo", ha insistido.

Por todo ello, la iniciativa socialista reclama que la Xunta presente en el Parlamento un plan integral de refuerzo de las urgencias, con "financiación suficiente, contratación estable y mejora de las condiciones laborales", prestando especial atención tanto a los hospitales de referencia como a los comarcales.

Además, ha exigido la "revisión inmediata de las ratios de personal no médico" en el HULA, el refuerzo de las medidas de seguridad física en el Servizo de Urxencias y la apertura de mesas de trabajo estables con los profesionales.