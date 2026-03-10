Leroy Merlín amplía su presencia en Galicia con la apertura de su primer 'showroom' en el centro de Ourense

Leroy Merlín amplía su presencia en la comunidad gallega. - LEROY MERLÍN

OURENSE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Leroy Merlín ha informado de que amplía su presencia en Galicia con la apertura de su primer 'showroom' en pleno centro de Ourense.

La apertura, según traslada en un comunicado, responde a la "creciente demanda de proyectos del hogar en el corazón de las ciudades", y se suma al 'showroom' que la compañía ha inaugurado recientemente en Vigo.

Así, Leroy Merlín asegura aque "refuerza su capilaridad" con un concepto donde "la inspiración y la personalización conectan con las demandas del cliente urbano, bajo la premisa de estar a menos de 30 minutos de cada hogar".

Ubicado en la Avenida Santo Domingo, 64, cerca del Parque de San Lázaro, el nuevo punto de venta de la compañía operará en horario comercial de lunes a sábado, en horario de 10 a 14 horas, y de 16 a 20 horas.

La compañía ha destacado que, con esta nueva apertura, consolida su presencia en el área ourensana y "refuerza su compromiso con el desarrollo económico local", al llegar casi a 700 empleos en toda la comunidad.