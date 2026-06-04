Lg1do estrena su primer álbum, 'Sobresaliente', en su último día de PAU y lo celebra con un concierto en Santiago

Archivo - Lg1do, en una imagen promocional. - LG1DO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista Lg1do, con 18 años y criado en Santa Comba, ha lanzado por sorpresa este jueves su primer álbum, 'Sobresaliente', que ha hecho coincidir con el último día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Él mismo las ha realizado este año y con ellas ha puesto fin a su etapa de Bachillerato, que cierra con una media de 9,5.

Ambos acontecimientos --el disco y el fin de exámenes-- los celebrará este jueves con un concierto en Santiago de Compostela, que tendrá lugar a las 21.00 horas en el Parque de Belvís, dentro de un festival organizado a propósito, 'A Graduación'.

El evento, que contará con invitados como 9Louro y Kid Mount, fue anunciado hace varios días, pero no ha sido hasta este jueves cuando el artista ha revelado que contará con su presencia para celebrar el lanzamiento de la 'mix-tape', que ha realizado a las 12.00 horas, coincidiendo con su último examen.

Este proyecto de nueve canciones es un nuevo paso dentro de una carrera musical "que ha crecido a una velocidad poco habitual", destaca su equipo. Una de las primeras canciones de Lg1do, 'Darche' --a punto de llegar al millón de reproducciones--, lo puso en el mapa de muchos hace unos meses al entrar en la lista de Spotify con las 50 canciones más virales de España.

Antes de la salida del proyecto, las tres canciones adelantadas ('VOLAR', 'Non Me Culpes' --con 9Louro-- y 'Bye Bye') ya acumulaban otro millón. La primera de ellas ha contado con el apoyo del Deportivo da Coruña en su promoción, lo que llevó a actuar en la previa del Deportivo - Las Palmas.

Así, 'Sobresaliente' funciona como su gran carta de presentación, que incluye una intro del vigués Dirty Suc, "que aparece simbólicamente como una voz que da el relevo a una nueva generación". Ahora, Lg1do se enfrentará este verano a una gira programada por toda Galicia y con más de una veintena de fechas por delante.