Liberada una persona tras una salida de vía en Oroso (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser liberada en la mañana de este martes tras sufrir una salida de vía con la furgoneta que conducía, la cual acabó volcando en el término municipal de Oroso (A Coruña), según ha informado el 112 Galicia.

Ha detallado que el accidente se produjo sobre las 8.30 horas en la calle Estación y fue un particular quien dio la voz de alarma al servicio de emergencias, indicando que el vehículo había volcado y que su ocupante permanecía atrapado en el interior al no poder abandonar el habitáculo por sus propios medios.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron los Bomberos de Ordes, que tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar a la víctima. También fue necesaria la intervención de los equipos de mantenimiento para realizar labores de limpieza en la calzada.

En el operativo han participado el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Oroso.