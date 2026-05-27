Liberada una persona tras sufrir una salida de vía e impactar contra un árbol en Ferrol (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser liberada por los servicios de emergencia en la noche del martes tras salirse de la vía el vehículo que conducía e impactar contra un árbol en el municipio de Ferrol, según ha informado el 112 Galicia.

El siniestro se produjo alrededor de las 22.10 horas del martes en la zona de Doniños. Según los datos facilitados por los particulares que alertaron al servicio de emergencias, un turismo se salió de la carretera y chocó contra un árbol, quedando su único ocupante inconsciente y atrapado en el interior.

De inmediato, el centro de atención a las emergencias pasó aviso a los Bomberos de Ferrol, a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el punto, los Bomberos confirmaron que tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar al conductor. Tras ser rescatado, el herido fue atendido por el personal sanitario y posteriormente trasladado a un centro hospitalario.