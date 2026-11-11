Liberado un trabajador al que le quedó el brazo atrapado en una máquina en Monterroso (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia tuvieron que liberar en la madrugada de este miércoles a un trabajador al que le quedó el brazo atrapado en una máquina en Monterroso (Lugo).

Según informa el 112 Galicia, la alerta se recibió minutos después de las 02.00 horas, indicando que a un operario de limpieza le había quedado el brazo atrapado en una máquina de una fábrica de castañas situada en la travesía de Tralocastro, en Esporiz.

En el operativo participaron Urxencias Santiarias de Galicia-061, la Guardia Civil y el GES de Monterroso.

Fueron los efectivos del GES los que hicieron uso de una radial para cortar parte de la máquina y liberar al herido, que fue evacuado consciente en ambulancia.