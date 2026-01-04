En libertad, a la espera de un juicio rápido, el denunciado por una agresión sexual a una víctima menor en A Coruña

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en A Coruña. - EUROPA PRESS - Archivo

La titular de la plaza 3 de Instrucción de A Coruña ha decretado libertad para el detenido por una agresión sexual a una víctima menor de edad, que ocurrió en la madrugada del viernes al sábado en el barrio de Xuxán. Está previsto que durante el lunes se celebre un juicio rápido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Así lo han trasladado fuentes judiciales, que han indicado que el pase a disposición judicial se produjo en la tarde del sábado. La magistrada, en funciones de guardia, ha impuesto sobre él el alejamiento de la víctima a 500 metros y la prohibicación de comunicación con ella.

Además, ha decretado que se le retire el pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. Todo ello a la espera de un juicio rápido, que se celebrará este lunes y donde se juzgarán hechos ocurridos entre las 02.00 y 03.00 horas de la madrugada del viernes 2 al sábado 3 de enero.

Según informaron fuentes policiales, la agresión ocurrió supuestamente en el interior de un ascensor, tras lo que la víctima consiguió huir. El hombre fue detenido por la Policía Local gracias a la descripción dada por vecinos y, después, permaneció en dependencias de la Policía Nacional.

AGRESIÓN SEXUAL EN O VENTORRILLO

Por otra parte, el juzgado también ha decretado libertad para el denunciado por otra agresión sexual, que también sucedió en A Coruña; en este caso, en el barrio de O Ventorrillo. Está citado para mañana en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Su detención se produjo a primera hora de la mañana del sábado por parte de la Policía Local. Igual que en el otro caso, fue trasladado a la comisaría de la Nacional, donde permaneció hasta su pase a disposición judicial.