SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de guardia, plaza nº2 Sección Instrución TI Pontevedra, ha dejado en libertad al hombre detenido este miércoles en Pontevedra, acusado de agredir a un compañero de piso tras una discusión. Se le investiga por un delito de lesiones con instrumento peligroso.

El enfrentamiento, ocurrido durante la madrugada del martes en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns, se saldó con una persona herida leve, que tuvo que recibir asistencia sanitaria ambulatoria, según ha confirmado el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Pontevedra, Juan José Díaz.

Según la información facilitada por vecinos de la zona, tanto el detenido como el hombre herido trabajan para una empresa de albañilería y compartían domicilio con otros tres compañeros.

Al parecer, el origen del altercado fue una discusión motivada por las quejas del arrestado por el ruido que hacían sus compañeros. La disputa fue subiendo de tono hasta derivar en una pelea en la que uno de los implicados sufrió un pequeño corte a la altura del hombro, por el que necesitó atención médica sin que, en principio, revistiese gravedad.

Por su parte, el detenido manifestó que había actuado en defensa propia, al asegurar que fueron sus compañeros quienes le atacaron inicialmente.