Libertad con medidas para el detenido en Ourense por un tiroteo en el barrio de O Vinteún

OURENSE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la plaza dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad del hombre detenido por un tiroteo contra otro varón en el barrio ourensano de O Vinteún, que no resultó herido.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), como medidas, la magistrada le ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes y la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de la víctima y de comunicarse con ella.

El hombre, que fue arrestado en la madrugada del domingo, está investigado por homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

LOS HECHOS

Los hechos se produjeron a partir de las 6.00 horas de la madrugada de este pasado domingo, después de que la víctima denunciase lo sucedido a través de una llamada telefónica a la Policía Nacional de Ourense.

En concreto, el hombre llegó a disparar al menos en tres ocasiones sin que dichos disparos impactasen en el denunciante o causasen alguna lesión.

Tras la llamada, los agentes localizaron al hombre a bordo de un vehículo que constituía el dato ofrecido para localizar al autor de los hechos, en la glorieta entre la N-120 y la N-525, procediendo entonces a su detención y a la realización de las correspondientes investigaciones policiales.