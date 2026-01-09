Libertad con medidas para un hombre en Ourense investigado por tenencia de pornografía infantil

Archivo - Vehículo e la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OURENSE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal de Instancia de Ourense, sección de Instrucción, plaza dos, decretó la puesta en libertad con medidas de un hombre investigado por tenencia de pornografía infantil.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a Europa Press, al hombre, que pasó a disposición en la tarde de este viernes, le retiraron el pasaporte, tiene prohibido salir del territorio nacional, así como aproximarse y comunicarse con las dos víctimas.

El investigado, según fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, fue detenido este miércoles por agentes de la Policía Nacional.