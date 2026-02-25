La licitación del contrato de autobús de Santiago se reanuda al quedar rechazados todos los recursos presentados

Archivo - Parada de bus en Santiago - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proceso de licitación del contrato de autobús urbano de Santiago de Compostela ha quedado reanudado después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) haya rechazado todos los recursos presentados a los pliegos municipales, que obligaron a paralizar la tramitación.

"El Tacgal nos acaba de comunicar el rechazo de los cinco de recursos por empresas de transporte al proceso de licitación. Bien por inadmisión o por desestimación, el proceso continúa", ha explicado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en un audio remitido a los medios este miércoles.

Esto quiere decir que podrá continuar también el periodo de presentación de ofertas --previsto para finalizar el 9 de febrero--, que el Ayuntamiento, aunque no estaba obligado a ello, decidió suspender "de forma prudente" hasta que el Tacgal levantase la medida cautelar impuesta. Con todo, aún no hay nuevos plazos anunciados.

La regidora ya aclaró en su momento que la presentación de recursos es "habitual" en contratos de esta envergadura, que, en este caso, alcanza los 128,5 millones. Según lo anunciado por la Administración local en diciembre, implicará la renovación de la flota y la 'app', así como una subida de las tarifas.