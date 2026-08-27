El litoral de la Costa da Morte activa la alerta amarilla para este jueves por temporal costero

Archivo - Olas de gran altitud en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El litoral de la Costa da Morte estará a última hora de la tarde de este jueves en alerta amarilla por temporal costero, según recoge MeteoGalicia.

La alerta comenzará a las 21.00 horas de este jornada y se extenderá hasta las 03.00 horas del viernes debido a intervalos de viento del sur-suroeste entre Fisterra y Sisargas.

Además, el oeste y suroeste de la provincia de A Coruña encararán este viernes una nueva jornada con alertas amarillas activas por lluvias, que podrán superar los 15 litros por metros cuadrado en una hora.

El viernes empezará a recuperarse la influencia anticilónica sobre la comunidad gallega, por lo que se esperan cielos nublados y con lluvias, que serán más activas en el norte y durante la mañana. Así, las temperaturas sufrirán un pequeño ascenso.