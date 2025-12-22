Lluvia de 10 millones de euros en A Coruña con el tercer premio: "Estamos felices, como si nos tocase el Gordo"

1038214.1.260.149.20251222154825 Agraciadas con el tercer premio de la Lotería de Navidad en A Coruña. - EUROPA PRESS

A CORUÑA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Felicidad, ilusión y nervios son las palabras más repetidas entre los agraciados con el número 90.693, tercer premio de la Lotería de Navidad que ha dejado 10 millones de euros en A Coruña.

Cantado en el cuarto alambre de la quinta tabla este premio cayó muy repartido en Galicia: en dos administraciones de la ciudad de A Coruña, además de en A Illa de Arousa; en los municipios coruñeses de Baio y Ordes; en Chantada y Ribadeo, además de Lugo, ciudad, en Vigo y en O Porriño.

En la ciudad herculina, el número fue vendido principalmente en la administración situada en la calle Alcalde Lens número 26, que repartió 200 décimos, divididos a su vez en participaciones.

El responsable de la Administración, César Quiñones, aseguró estar "muy contento" al repartir la suerte en un "barrio de trabajadores, de gente humilde".

Este número, explicó, lo tienen "en casa de toda la vida" así, cuenta con gente abonada, otra parte se venció en ventanilla y hubo 40 décimos que recayeron en una pastelería del barrio de Los Rosales.

Este no es el primer premio que vende 'El Yunque' en la Lotería de Navidad y es que, tal y como recuerda Quiñones, ya repartió dos veces 'el Gordo'.

"ESTAMOS FELICES"

Entre los pocos afortunados que se desplazaron a celebrarlo hasta la administración se encontraban Lorena y Rocío, dos empleadas de un supermercado cercano a las que una compañera de trabajo les llevó la suerte.

"Fue Manoli, una compañera, la que este año nos trajo la suerte. Compró un décimo y lo repartimos entre 23 personas, calculamos que nos tocan 2.000 euros a cada una", detalló con ilusión, mientras saltaba y portaba una camiseta con el número agraciado.

Con este pequeño pellizco, Lorena lo destinará a "liquidar la hipoteca". "Estamos felices, como si nos tocase el Gordo", remarcó, al tiempo que avanzó que lo celebrarán "con botella de champán o una cena".

En el despacho de loterías también se encontraba un vecino del barrio al que, hace unos días, le ofrecieron comprar el décimo finalmente premiado, aunque decidió no hacerlo.

PASTELERÍA EN LOS ROSALES

Este tercero también viajó a una pastelería en el barrio de Los Rosales, que lleva en ese local solo nueve meses. Allí, Elianis López Rodríguez, responsable del establecimiento y natural de Cuba, remarcó que lo sucedido este lunes es "una bendición".

"El número lo elegí junto con mi padrino y, la verdad, no me esperaba. Todavía no me lo creo", señaló.

Hasta el local, que estaba cerrado al público por descanso, se desplazaron un grupo de clientas que, junto con la propietaria, descorcharon una botella de champán para celebrar este premio.