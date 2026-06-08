Localizado el asesor del Ayuntamiento de Narón desaparecido desde el sábado

FERROL, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vecino de Narón (A Coruña) Bruno González Mauriz, de 43 años, cuyo paradero se desconocía desde la mañana del pasado sábado, ha sido localizado, según han confirmado fuentes cercanas al operativo de búsqueda.
El hallazgo pone fin a más de dos días de incertidumbre para su familia, amigos y compañeros del Ayuntamiento de Narón, donde el desaparecido ejercía como asesor del gobierno municipal y colaboraba activamente con varias entidades del municipio.
Aunque aún no se han precisado las circunstancias exactas del hallazgo, las mismas fuentes indican que González Mauriz se encuentra en buen estado de salud.
El dispositivo de búsqueda, que movilizó desde el sábado a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Narón, había solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar tanto al desaparecido como su vehículo, un Opel Corsa de color gris.
El hombre, de complexión delgada, estatura media, pelo canoso y con gafas, no había acudido el sábado a varios de los compromisos que tenía previstos, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de su entorno más cercano.