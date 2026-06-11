Localizado en buen estado el hombre cuyas pertenencias aparecieron en unas rocas cercanas a una playa de O Grove

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hombre al que se estaba buscando desde hace más de 24 horas por tierra, mar y aire en O Grove (Pontevedra), después de que sus pertenencias apareciesen en una zona de rocas, ha sido localizado y está en buen estado.

Según han informado fuentes conocedoras de las pesquisas, realizadas las gestiones de búsqueda (pese a que no se interpuso denuncia por la desaparición), finalmente personas del entorno del hombre, de 35 años, informaron a las fuerzas de seguridad de que habían podido contactar con él y que se encuentra bien.

Por tanto, a primera hora de la tarde de este jueves se suspendió el dispositivo de búsqueda desplegado por la zona para su localización.

Las alarmas se activaron a última hora de la tarde del martes, cuando la Guardia Civil recibió el aviso del hallazgo de ropa, documentación y otras pertenencias de un hombre de 35 años. Los enseres estaban depositados sobre unas rocas en las inmediaciones de la playa de Lavaxeira.

De inmediato se activó un dispositivo con medios aéreos, marítimos y terrestres, tanto de Guardia Civil, como de Salvamento, Gardacostas y servicios municipales de Emergencias, para tratar de localizar al dueño de esos enseres. La búsqueda continuó este miércoles y la mañana de este jueves, hasta que finalmente fue suspendida tras confirmarse la aparición del hombre.