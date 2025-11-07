Localizados tres polizones, dos menores de edad, en un semirremolque que iba a embarcar en Vigo con rumbo a Reino Unido

VIGO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria de Vigo han localizado a tres polizones, dos de ellos menores de edad, ocultos en un semirremolque que iba a ser embarcado en la terminal olívica en un ferry con destino al Reino Unido.

Según han informado fuentes policiales, los polizones, todos extranjeros, pretendían viajar de manera clandestina y evitar el control fronterizo. Las mismas fuentes han recordado que el transporte de personas ocultas en contenedores o zonas de carga es uno de los métodos más utilizados por las redes de inmigración ilegal, y que incluso llegan en algunos casos a proporcionarles alojamiento cerca de los recintos portuarios y los trasladan en condiciones que ponen en riesgo su integridad física o incluso su vida.

En el caso de Vigo, fue la Policía Portuaria la que detectó la presencia de una persona en el semirremolque, que estaba en la terminal de carga, y dio aviso. Así, se movilizaron agentes de la Policía Nacional (de Seguridad Ciudadana y de la Brigada de Extranjería y Fronteras), así como agentes de la UDAIFF y del servicio cinológico de la Guardia Civil que, con perros especializados, lograron localizar a los individuos.

Los agentes comprobaron la identidad de los polizones y su situación administrativa, y localizaron al responsable de la empresa de transportes.

La Policía ha explicado que "esta práctica es habitual y reiterada en los distintos puertos españoles para evitar el control fronterizo y las inspecciones en la zona de carga". Su modus operandi consiste en introducirse en el interior de contenedores o zonas de carga, en ocasiones durante varios días, portando consigo ropa de abrigo y víveres para "subsistir hasta que logran embarcar en mercantes o embarcaciones pesqueras para el transporte clandestino".

Esta operación, han incidido fuentes policiales, "es el resultado de la intensificación de los controles que se realizan, en la zona de carga y las instalaciones del Puerto de Vigo, por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Vigo-Redondela y de la Guardia Civil, en sus tareas propias relacionadas con estas instalaciones y con la Policía Portuaria de Vigo".