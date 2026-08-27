Localizan una granada de mortero de la Guerra Civil en Bergondo y un proyectil de artillería anticarro en Padrón

Granada de Mortero localizada en Bergondo. - GUARDIA CIVIL DE A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Coruña ha coordinado la neutralización de dos artefactos explosivos procedentes de la Guerra Civil y localizados en los términos municipales de Bergondo y Padrón.

El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de A Coruña recibió un aviso de un hombre sobre la localización de un objeto sospechoso sobre un contenedor de basura en Bergondo.

De esta forma, según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado, hasta el punto se desplazó una patrulla y comprobó que era una granada de mortero de calibre 60 mm, modelo Lafitte 1926 de fabricación francesa. El artefacto presentaba el cartucho propulsor perforado pero conservaba la espoleta montada.

Los agentes informaron al Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) que se presentaron en el lugar y confirmaron que el artefacto conservaba intactas sus propiedades explosivas.

Así, los especialistas aplicaron el protocolo de seguridad correspondiente y trasladaron la munición a una cantera habilitada, donde se ejecutó una voladura controlada para su completa destrucción.

PROYECTIL DE ARTILLERÍA ANTICARRO EN PADRÓN

Por otra parte, el COS recibió la alerta de un objeto de naturalera militar que fue localizado en un domicilio particular en Quintas, en el municipio de Padrón.

Efectivos del GEDEX se desplazaron a la vivienda y confirmaron la presencia de un proyectil de artillería de calibre 37 mm con vaina de latón, correspondiente a munición anticarro de la Guerra Civil. A continuación, los especialistas procedieron a su retirada de la finca para su posterior neutralización en un emplazamiento habilitado para ello.

PAUTAS DE ACTUACIÓN

Ante estos hallazgos la Guardia Civil recuerda a los ciudadanos las pautas fundamentales para actuar. No se debe tocar ni manipular en ningún caso el objeto, evitar su traslado o depósito en contenedores u otros espacios públicos, señalizar o recordar el lugar exacto del hallazgo y avisar de forma inmediata a los servicios de emergencia a través del teléfono 062 para que personal especializado proceda a su neutralización de forma segura.