Localizan una granada de mortero de la Guerra Civil en el sótano de una vivienda en Ortigueira (A Coruña)

Detonación de una grana de mortero localizada en una vivienda en Oleiros. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil intervino y detonó, de forma controlado, una granada de mortero de la Guerra Civil localizada en el sótano de una vivienda en la localidad coruñesa de Ortigueira.

Según informó el Instituto Armado, fue uno de los propietarios del inmueble el que alertó a los agentes de que había localizado el artefacto mientras limpiaba el sótano de la vivienda.

Por ello, los efectivos del puesto Ortigueira se desplazaron hasta el punto, confirmaron la veracidad de los hechos y acordonaron y establecieron un perímetro de seguridad en la zona para proteger a los vecinos.

Así, tras confirmar que se trataba de una granada de mortero antigua y que, aparentemente, se encontraba cargada, activaron el protocolo para la intervención de especialistas.

De esta forma, movilizaron al Equipo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de A Coruña, que procedió a retirar el artefacto de forma segura.

El proyectil fue trasladado a una cantera abandonada en la zona de Lombao donde realizaron una detonación controlada, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

CONSEJOS A LOS CIUDADANOS

La Guardia Civil recordó a los ciudadanos la importancia de no manipular este tipo de material explosivo que, aunque sea antiguo, conserva su peligrosidad.

En caso de localizar cualquier objeto que pueda ser un artefacto explosivo, los agentes advierten de que no se debe tocar ni manipular el objeto y avisar de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.