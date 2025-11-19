Localizan a un hombre de edad avanzada que se desorientó cuando circulaba en coche por Oza-Cesuras (A Coruña)

Archivo - Aviso de la Axega. - AXEGA 11 2 GALICIA - Archivo

El 112 Galicia ha informado de la localización de un hombre de edad avanzada que se desorientó cuando circulaba con el coche por Oza-Cesuras (A Coruña).

El implicado contactó con un familiar alrededor de las 23.30 horas de este martes y le indicó que se le había quedado el coche atascado en una finca de la zona de Dordaño, en Oza-Cesuras.

El familiar, que lo estuvo buscando sin éxito durante la noche, contactó con el 112 Galicia alrededor de las 6.15 horas y explicó lo sucedido. Poco después, se pudo hablar también con el propio hombre.

ENCONTRADO EN BUEN ESTADO

El 112 dio aviso a la Guardia Civil y al GES de Curtis.

Los miembros del GES encontraron al hombre en buen estado poco después de las 7.30 horas.