Localizan sin vida a Francisco José Figueiral Gómez, desaparecido el lunes en Ourense, a 21 de noviembre de 2026. - SOS DESAPARECIDOS

OURENSE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francisco José Figueiral Gómez, de 38 años de edad y desaparecido desde el pasado lunes, 16 de noviembre, en Ourense, ha sido localizado sin vida en la mañana de este sábado, en la que estaba programada una batida ciudadana en la zona de Montealegre, fuera del núcleo urbano.

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta difundida hace unos días y ha comunicado el hallazgo, informado a su vez por sus familiares, a través de redes sociales. La noticia ha sido trasladada minutos antes de las 10.00, hora a la que estaba prevista la batida.

El hombre se encontraba desaparecido desde las 22.15 horas del lunes, según los datos compartidos días atrás. La alerta incluía también información sobre su coche, un Toyota Yaris de color gris, para facilitar su identificación.