Localizan en una zona de rocas en Sanxenxo (Pontevedra) a un nonagenario tras faltar de su casa

PONTEVEDRA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 92 años, vecino de Dorrón, ha sido localizado este mediodía en una zona de rocas de la playa de Area de Agra tras echarlo en falta en su casa.

Así lo informa el consistorio en relación a un aviso que se produjo sobre las 14.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, de Emergencias y una ambulancia, aunque, previamente, fue la hija quien lo encontró tras notarse que faltaba de su domicilio.

El hombre fue rescatado por el helicóptero del 061. Presentaba un golpe en la cabeza, pero estaba consciente en el momento del traslado al centro hospitalario Álvaro Cunqueiro. Esto tras su localización en una zona escarpada.