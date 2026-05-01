Lugo homenajea a la exalcaldesa Paula Alvarellos con una estatua en la Praza Maior

Archivo - Paula Alvarellos, en su toma de posesión como alcaldesa - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Lugo ha homenajeado a la exalcaldesa Paula Alvarellos con el descubrimiento de una estatua en la Praza Maior y en un acto con compañeros de partido y familiares, entre otros.

El alcalde, Miguel Fernández, ha subrayado que con ella la ciudad guardará "la memoria viva" de la exregidora. "No como un recuerdo frío ni como gesto protocolario, sino como un acto de justicia, de gratitud y también de compromiso colectivo".

"Sabemos que su manera de gobernar era la misma con la que vivía: con la proximidad de una amiga, con la empatía de una mujer justa, con la honestidad de quien nunca se aparta de sus principios", ha aseverado.

Por su parte, Miguel Couto, autor de la estatua -- en la que la exalcaldesa apareceda sentada en un banco en el que hay un espacio libre para que la gente pueda sentarse --, ha subrayado que buscó representarla, en base a lo que le transmitieron sus allegados, "lo mejor posible". "Como era, una persona muy cercana a la gente".

El acto ha contado con la presencia, entre otros, de compañeros de partido y de la corporación municipal, entre ellos el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro y la edil del área de Mujer e Igualdad, Ángeles Novo, así como familiares, entre ellos su marido que ha agradecido este proyecto.