Lugo y Ourense registran las temperaturas máximas de Galicia, con récord en un mes de mayo en cinco municipios lucenses - METEOGALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Localidades de las provincias de Lugo y Ourense han registrado las temperaturas máximas de Galicia, con récord para un mes de mayor en cinco municipios: A Lourenzá, Mondoñedo, Valadouro, Ribadeo y Viveiro.

Así se desprende de los datos de MeteoGalicia, que señala que los valores han sido muy altos en esta tarde en el norte de la provincia de Lugo, con valores por encima de los 33ºC.

En concreto, la estación de Santa Cruz de O Valadouro registró a las 14,40 horas de este lunes la temperatura más alta de Galicia, con 34,4º. En valores casi idénticos se situó Lourenzá, también en la provincia de Lugo, con 34,2º, la misma cifra que se experimentó en la ciudad de Ourense a las 17,40 horas.

Además, la estación de Vilamor de Mondoñedo llegó a los 33,6º y la de Borreiros, en Viveiro, a los 33,5º.

Por su parte, Calvos de Randín, en Ourense, registró la mínima de Galicia, con 10,9º.

En cuanto a la calidad de aire, los peores valores se han producido en A Coruña, Mugardos, Santiago, Ordes y Lalín se han registrado con parámetros calificados como regulares.