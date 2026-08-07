Lugo rinde homenaje a Fernando Ónega, que ya es su Hijo Adoptivo

La familia de Ónega en un momento del acto de nombramiento como Hijo Predilecto de Lugo. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

LUGO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de las Artes de Lugo ha albergado este viernes el acto institucional de nombramiento de Fernado Ónega como Hijo Adoptivo de la ciudad, un evento emotivo en el que el histórico periodista natural de Mosteiro, en Pol, ha sido recordado por su trayectoria y papel clave en la Transición española.

El pasado 30 de julio, el pleno del Ayuntamiento de Lugo aprobó el nombramiento de Ónega como Hijo Adoptivo de la ciudad, una distinción que contó con el respaldo de los grupos municipales de PP y PSOE, una distinción que ha contado con el respaldo de los grupos municipales del PP y del PSOE, mientras que el BNG se posicionó en contra. El acto institucional se convocó para este viernes.

Ha contado con la presencia de numerosas autoridades y representantes de la vida social y política lucense --como el exalcalde y ahora concejal socialista Miguel Fernández--, pero también autonómica (estaba el delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares), e incluso nacional, con la participación de diputados y senadores, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intervino como "amigo personal" de Ónega.

Lo hizo tras Julio Méndez, promotor de la iniciativa que finalmente ha fraguado en el nombramiento de Ónega como Hijo Adoptivo de la ciudad de la muralla, en un discurso en el que reivindicó al periodista como su amigo y "consultor", pero también como "parte fundamental de la vida en España durante más de 50 años".

"La democracia española no sería la misma si Fernando no hubiera puesto las palabras", ha proclamado el líder del PP.

ENTREGA DEL DIPLOMA Y PLACAS CONMEMORATIVAS

Tras su intervención y dada lectura al acta de concesión del título de Hijo Adoptivo de Lugo, la alcaldesa, Elena Candia, subió al escenario acompañada de Ángela Rodrigo, viuda del periodista, y de los hijos del fallecido --Cristina, Sonsoles y Fernando--, para hacer entrega del diploma acreditativo y de las placas conmemorativas del nombramiento.

Tras una ovación ante el que fue uno de los momentos más emotivos del evento, que también contó con momentos musicales, la viuda de Ónega ha expresado en nombre de la familia el "más profundo agradecimiento" por haber hecho posible que "Lugo abrace para siempre la memoria de Fernando".

"ACTO NECESARIO"

Finalmente, Candia ha reivindicado las numerosas firmas que avalan el nombramiento de Ónega como Hijo Adoptivo de Lugo y ha considerado que este es "un acto de agradecimiento y de justicia", pero también "necesario".

"En el contexto actual necesitamos reafirmar referentes", ha proclamado, antes de concluir que la Transición "no sería la misma" si él no la "contase".

TRAYECTORIA

Ónega (Mosteiro, Pol --Lugo--, 1947) contaba con una gran vocación periodística que le llevó a publicar su primer trabajo en Galicia con solo 13 años, en 'La Noche de Santiago de Compostela'. Esta inquietud terminó de despegar dos años más tarde, cuando abandonó la carrera como seminarista y empezó a escribir una página semanal en 'El Progreso de Lugo'.

Sin embargo, su carrera dio el gran salto en Madrid, donde llegó a ser director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez. Así, se convirtió en el autor de buena parte de sus discursos, entre ellos el emblemático 'Puedo prometer y prometo', uno de los símbolos de la Transición que marcaría la comunicación política española.

Su verdadero "estreno" como periodista, según su propia definición, le llegó siendo director de informativos de Cadena Ser, cuando se enfrentó a uno de los hitos de su carrera con el golpe de Estado del 23F. Mantuvo toda la noche la retransmisión en directo, informando a la sociedad en todo momento, como él mismo narró en un podcast, 'Maestros del Periodismo'. Para Ónega, este suceso histórico marcó un antes y un después para el periodismo.

Pasó por otras cadenas radiofónicas y por diversos programas de televisión como periodista, además de ejercer, posteriormente, de colaborador de varios espacios y columnista.