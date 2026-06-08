Luis Menor se postula de nuevo como candidato del PP a la Alcadía en Pereiro de Aguiar, "si los compañeros quieren"

Archivo - El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ofrece una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos adoptados en junta de gobierno - ALBERTE PAZ GARZA - Archivo

OURENSE 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, líder popular en la provincia y actual regidor del municipio ourensano de Pereiro de Aguiar ha avanzado su intención de volver a presentarse como candidato del PP a la Alcadía en dicho Ayuntamiento para las próximas elecciones en 2027, "si los compañeros quieren".

"Si mis compañeros de Pereiro de Aguiar quieren, mi idea es volver a presentarme a la Alcadía", ha trasladado consultado por medios de comunicación durante la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno, tras siete años ostentando el bastón de mando municipal--desde el 2019--.

Asimismo, preguntado acerca del futuro candidato o candidata a la Alcadía de Ourense, Menor ha señalado que la presentación de los candidatos en las siete ciudades principales de Galicia se harán "al mismo tiempo" y por el comité autonómico. "Vamos a respetar los tiempos", ha señalado.