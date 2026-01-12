Luis Menor traslada el apoyo de la Diputación de Ourense a ganaderos, que avisan de que seguirán movilizándose

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja en Xinzo de Limia, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha trasladado su apoyo a las demandas y peticiones de ganaderos y agricultores que han encaminado protestas durante los últimos días ante la luz verde al acuerdo europeo con Mercosur, y estos han alertado de que seguirán "movilizándose y cumpliendo" con sus objetivos.

Así lo han expresado este lunes tras la reunión mantenida entre ambas partes en las instalaciones de la administración provincial. En concreto, Menor ha recalcado su compromiso a "mejorar el día a día de la actividad agrícola y ganadera" en base a las competencias de la Diputación.

En esta línea, también Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes, ha celebrado una reunión "positiva", en la que Menor "se ha comprometido a hacer el 80%" de lo solicitado, "llevarlo a pleno y materializarlo de la mejor manera posible".

Así, el presidente provincial ha celebrado que ambas partes han llegado a "acuerdos en prácticamente todos los casos", atendiendo a demandas como "asumir de forma administrativa" la recogida de plásticos de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por su parte, Miguel Gómez ha recalcado que esos plásticos son "un residuo reciclable" que, por lo tanto, "genera economía", pero actualmente "cobran por él auténticas locuras". "Nosotros no estamos pidiendo que nos paguen, pero por lo menos que no lo lleven, si quieren ganar dinero que lo ganen ellos, pero no pueden aprovecharse de pequeños productores", ha añadido.

Asimismo, entre otras peticiones, Menor ha avanzado "nuevas líneas de subvención para ayudar en el qué hacer diario" de agriultores y ganaderos, "fundamentalmente en el ámbito vacuno", así como ayudas a actividades de silvipastoreo "para la prevención de incendios". "Ellos determinarán cuales son realmente sus necesidades y nosotros las atenderemos", ha añadido.

DESBLOQUEO DE LA A-52

Así las cosas, la Guardia Civil ha informado que la A-52 a su paso por Xinzo de Limia está ya "libre de tractores", después de casi tres días de protestas, y se están realizando ya "labores de limpieza".

En concreto, alrededor de las 6.15 horas de este sábado, ganaderos y agricultores iniciaron el corte de la carretera tras alertar de su intención de bloquear "arterias y vías principales" si salía adelante el acuerdo en Europa. Tras la reunión, Miguel Gómez ha advertido que seguirán movilizándose "en más puntos", y mantendrán los tractores aún aparcados en la ciudad.

"Desbloqueamos porque los niños hoy tenían que ir al colegio y el caos que había en Xinzo de Limia era importante. Lo hicimos para aliviar ese caos. Tuvieron suerte tanto políticos como Guardia Civil que mañana dan 90% de agua con 20% por metro cuadrado, sino estaríamos allí. Nosotros seguimos movilizandonos y los tractores seguirán en más puntos", ha añadido.

"INTERLOCUCIÓN" ENTRE ADMINISTRACIONES

A renglón seguido, el líder popular en Ourense ha trasladado además su compromiso en "ayudar en la interlocución con otras administraciones", y ha adelantado una "reunión inmediata" entre manifestantes y representantes de la Consellería de Medio Rural "un día de esta semana" --aún sin fechar--.

"Vamos a buscar la forma entre todos de que vengan, para hacer una reunión primero individual y después conjunta", ha añadido al respecto Miguel Gómez.

PAC Y MERCOSUR

En esta línea, Menor ha destacado que, durante la reunión, ambas partes abordaron la luz verde al acuerdo con Mercosur, así como los recortes de la PAC, y ha apuntado al Gobierno de Pedro Sánchez por llevar a cabo una "aprobación unilateral" en Europa "sin consultar con ninguna otra fuerza política".

"Estamos hablando de un escenario temporal abierto y muy importante. España hizo una aprobación unilateral, mientras que otros países pusieron reticencias o incluso algunos negaron esa aprobación", ha afeado.

Asimismo, el líder popular en la provincia ha señalado que el PP exigirá al Gobierno estatal "control de fronteras" para que "los productos que vengan de otras zonas del mundo vengan producidos con los mismos requisitos que se producen aquí".

A renglón seguido, Menor ha subrayado, además, que el PP "está en contra" de la "amenzada de recorte del 22%" en la Política Agraria Común (PAC), y ha insistido en una "posible reorganización". "Hay sectores que salen beneficiados. Hablamos de olivos y vino, por ejemplo, que a lo mejor no necesitan tantas ayudas, y esa PAC se puede reorientar sin aumento de gasto hacia los que sí pueden salir perjudicados", ha explicado.