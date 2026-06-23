Luís Seara, elegido por unanimidad para encabezar la lista del BNG en el Ayuntamiento de Ourense

Luís Seara, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense - BNG DE OURENSE

OURENSE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La militancia del BNG ha elegido por unanimidad al actual portavoz municipal nacionalista, Luís Seara, como candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Ourense en las próximas elecciones locales de mayo de 2027.

Según ha trasladado la formación en un comunicado, la militancia ratificó la propuesta de Seara en una asamblea local celebrada este lunes.

Los nacionalistas han destacado su trayectoria y han puesto en valor su "larga experiencia política", así como su "profundo conocimiento" del Consistorio, su "proximidad a los vecinos" y su "rigor y seriedad en el trabajo".

"El BNG no solo ha escogido a un candidato, ha escogido a un equipo de personas solventes, comprometidas, con experiencia en gestión, preparadas para asumir desde el primer minuto este Ayuntamiento", ha trasladado Seara, recalcando su intención de ser "alcalde de todas y todos para recuperar Ourense, que avance y que funcione", a través de un equipo que estará conformado por 13 miembros.