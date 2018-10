Luis Villares: "Si algo detestan los ciudadanos es ver que los suyos andan enfrentados públicamente"

Publicado 26/08/2018 18:08:08 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha mostrado su rechazo a la escenificación pública de los enfrentamientos internos en el seno de la formación política y ha vuelto a defender que se recurra a los "órganos internos" para abordar las distintas "cuestiones que inquieten" a quienes integran el espacio político.

En una entrevista concedida este domingo a RNE, recogida por Europa Press, el líder de la formación rupturista ha apelado así a los críticos de la dirección, que buscan adelantar los plazos para abordar un proceso de renovación del Consello das Mareas, a recurrir a los órganos internos y evitar los enfrentamientos públicos que siempre "detestan" los ciudadanos.

"Si algo detestamos siempre fue la división interna y si algo detesta uno como ciudadano es ver que los suyos andan enfrentados públicamente, y eso va a ser alguien que nadie va a ver de mí", ha dejado caer, en una entrevista en la que ha reiterado su preferencia por espacios "abiertos, participativos y asamblearios".

Sin aludir de forma directa a la denominada Mesa da Confluencia sí que ha insinuado que "una mesa, por muy grande que sea, nunca es suficientemente grande como para que cojan todos alrededor de ella" y entendiendo que los espacios de discusión públicos deben centrarse en el planteamiento de alternativas que permitan frenar el "sufrimiento y las crueldades generadas por el Partido Popular".

Constituirse como "alternativa" al gobierno de Feijóo, mediante el encuentro también con otras fuerzas políticas, es una de las claves que defiende y reitera Villares, que zanja así la cuestión sobre si retomará la carrera judicial en septiembre, como había insinuado el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado.

Con la sanidad como eje de su discurso, ha replicado que quizás "Tellado y el PP estarán muy cómodos recortando derechos en sanidad para que pase como en el PAC de A Estrada", en el que falleció un hombre sin asistencia médica. "Es una miseria política tan grande y una indignidad ética tan grande que no sé cómo ese señor sigue saliendo todos los días", ha añadido.

Su crítica a la falta de medios en sanidad la enlaza directamente con el accidente de O Marisquiño, para censurar que esa noche tan solo se reforzase el servicio de emergencias con un equipo médico y con un celador.

El líder de En Marea insiste en que tanto en la Xunta de Galicia como en el Ayuntamiento de Vigo se tendría que abrir una comisión de investigación para, al margen de la establecida judicialmente, analizar los errores cometidos para "que no vuelvan a repetirse".

"La actitud durante la primera semana fue bochornosa y lamentable, ante el peloteo de responsabilidades entre López Veiga, al que nombra la Xunta y Abel Caballero", ha añadido.

INCLUSIÓN DEL PAZO DE MEIRÁS EN LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica de 2017 por el Gobierno por el que se llevará a cabo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, Villares demanda la inclusión del Pazo de Meirás.

El objetivo último es que la que fue residencia de verano del dictador vuelva a manos públicas, tras la "rapiña" de la familia Franco, para convertirlo en espacio de "fomento de la cultura de paz y el pluralismo".

"Lamentamos la decisión del PSOE, porque entendemos que la memoria histórica no puede ser selectiva", ha añadido, la "recuperación de la memoria tiene que ser total". En todo caso, ha recordado que En Marea presentará enmiendas para que en la tramitación del decreto se incorpore el Pazo de Meirás.

Sobre lo que no se ha querido pronunciar es sobre el lugar en el que deberían depositarse los restos mortales de Franco, al ser "una decisión particular" de sus familiares, siempre y cuando no se realice con homenajes y "honores de jefe de Estado".

Por último, cuestionado sobre la postura de En Marea ante la posibilidad de cierre de cuarteles de la Guardia Civil en Galicia, Villares ha asegurado que, en primer lugar, defiende una policía autonómica con funciones integrales pero que, ante su ausencia, los ciudadanos precisan disponer de medios, en especial, en la zona rural, ya sea de educación, sanidad o seguridad.