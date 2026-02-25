Luisa Sánchez espera ser la candidata del PP en Vigo para "jugar el partido" y mejorar resultados sin "ponerse techo"

Luisa Sánchez este miércoles en el desayuno informativo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado que espera ser la candidata de su partido a las elecciones municipales de 2027, reivindicando que pretende "jugar el partido" y mejorar resultados sin "ponerse techo".

Así lo ha señalado este miércoles en un desayuno informativo con los medios de comunicación para hacer balance de su primer año al frente del PP local. Según ha subrayado, en las últimas cuatro convocatorias electorales el PP siempre ha incrementado sus votantes: "No vamos a ser quienes rompan esa racha".

Ella ha hablado de todo el trabajo realizado en los últimos 365 días a lo largo de toda la ciudad, destacando encuentros con asociaciones de todos los barrios para conocer sus problemas. Muchos de estos encuentros, ha apuntado, no han salido a la luz, porque su intención es "ayudar" y "trabajar por Vigo sin pensar en las elecciones".

Luisa Sánchez se ha centrado en la importancia de escuchar para mejorar la ciudad, destacando su predisposición para "trabajar por Vigo" y no "dinamitar puentes". Aquí, ha lamentado la actitud del alcalde, Abel Caballero, con "trampas torticeras" en sus iniciativas en los plenos locales, a las que añade "coletillas" para que el PP "tenga que votar en contra".

Ella ha criticado que el Ayuntamiento disponga de más de 200 millones de euros de caja sin gastar, insistiendo en que se trata de "recaudación" a través de impuestos cobrados a los ciudadanos que "no se ha ejecutado". "Eso es no saber gestionar, no devolverle a los vigueses, a través de servicios públicos, los impuestos que pagan", ha apostillado.

Entre las iniciativas que propone, ha hablado de la importancia de apostar por la vivienda pública desde la administración local, contraponiendo los 10 millones de euros que proponen los 'populares' para incentivar a los tenedores de vivienda vacía a ponerlas en alquiler, frente a los 150.000 euros que destina el Ayuntamiento a esta iniciativa con un tope máximo de 8.000 euros por persona.

Durante el turno de preguntas, Sánchez ha mostrado su intención de ser la candidata del PP de Vigo y no se marcará "techo". Ella ha defendido que los grandes proyectos que están ayudando a Vigo en la actualidad "no hay que eliminarlos". "Todo lo que sea bueno no se trata por ideología de cargárselo", ha insistido, sino "hacer que funcionen".

En esta línea, ha hablado del Vigo Vertical, un proyecto "bueno" pero "mal ejecutado", defendiendo la necesidad de desarrollar un "dibujo final" para tener un "objetivo" y no "salpicar rampas y ascensores". Además, ha afeado la falta de mantenimiento de estas infraestructuras que, en muchas ocasiones, no están operativas.

Preguntada por la Navidad, ha dicho que "ha venido para quedarse", pero "hay que darle una vuelta" para evitar denuncias por parte de los vecinos y que siga siendo "motor dinamizador del turismo y la economía".

CORRUPCIÓN

Luisa Sánchez ha sido preguntada por los últimos casos judiciales que han salpicado al Ayuntamiento de Vigo, criticando ella que un funcionario asumiese la culpa por el 'enchufe' de la cuñada de la primera teniente de alcalde, Carmela Silva.

También se ha referido a la situación procesal del ex alcalde pedáneo de Bembrive; de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, investigada por el accidente mortal en el Saltamontes de las fiestas de Matamá, o de la condena al Ayuntamiento a pagar a la viuda de un bombero fallecido por haber asumido funciones de cabo y de sargento sin serlo.