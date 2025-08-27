Una madre traslada a su hijo en taxi al hospital al no haber servicio médico permanente en el aeropuerto de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño tuvo que ser desembarcado de un avión en el aeropuerto de Santiago de Compostela tras sufrir problemas de respiración y ser trasladado por su madre en taxi al hospital al no haber servicio médico permanente en el aeropuerto.

Estos hechos, que han sido denunciado públicamente por el responsable del sector aéreo de Galicia de UGT, Roberto Rivas, han vuelto a poner de manifiesto las demandas del sindicato sobre la falta de servicio médico permanente en el aeropuerto.

El suceso tuvo lugar en la mañana de este miércoles cuando un avión, con destino a Las Palmas de Gran Canaria, se encontraba en rodadura y tuvo que regresar al aparcamiento debido a una emergencia médica de un menor que no podía respirar.

De esta forma, ante la ausencia de ATS en el aeropuerto la madre decidió trasladar al niño en un taxi. Todo ello, ha señalado Rivas, teniendo en cuenta que una ambulancia tarda una media hora.

"Es una auténtica vergüenza que en un aeropuerto H24 no haya un servicio médico permanente", ha denunciado.