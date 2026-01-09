Maite Flores se postula a rectora de la USC con la mirada puesta en el campus de Lugo: "No es una sucursal de Santiago" - EUROPA PRESS

LUGO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Maite Flores ha presentado este viernes en Lugo su candidatura y el equipo que la conformaría. Lo ha hecho ante el antiguo edificio del Vicerrectorado, donde ha subrayado que su principal línea de trabajo es romper con la idea de que el campus de Lugo es una "sucursal" del de Santiago.

Catedrática de Óptica, Flores ha recordado que en su candidatura también figura como un punto destacado volver a recuperar este edificio mencionado como sede vicerrectorado, "lo que no quiere decir que el vicerrector tenga que estar alejado del campus", ha matizado.

En este contexto, ha asegurado que barajan distintas opciones, como mantener la sede en el centro de la ciudad y que el vicerrector pase una o dos jornadas a la semana en el campus, para "seguir manteniendo la conexión con la ciudad".

También se ha referido a la formación de la candidatura que, tal y como ha indicado, "no se hizo de forma precipitada, sino que fue "fruto de trabajo y diálogo con todos los centros y diferentes estamentos de la universidad".

Asimismo, ha explicado que la motivación de la misma se centra en corregir "la forma en la que se está evolucionando, para apostar por una universidad que avance con los tiempos y dé respuesta a la sociedad".

Sobre la importancia del campus de Lugo, Flores ha insistido en que este tiene las mismas condiciones laborales y de servicios e investigación que el de la capital gallega. "Queremos que Lugo sea más universidad", ha relatado, a la vez que ha apostado por tener los mismos accesos, mismos servicios médicos, de deportes o igual servicio de información del profesorado.

Maite Flores también ha defendido una línea de trabajo en la que se potencie la conexión entre la universidad y la empresa apostando por "darle valor al Campus Terra y su vinculación a la formación agraria".

En esta línea, ha defendido el mantenimiento de las titulaciones y la integración de Enfermería. La propuesta para este último punto es hacer el estudio de viabilidad e integración, para incorporarse al sistema público a través de una facultad.

Con todo, ha hecho referencia a la desaparición de varias titulaciones del campus de Lugo, asegurando que desde el principio defendió que "las especificidades existentes había que apoyarlas desde la USC" y ha criticado la actuación del actual rector sobre esto.

ALBA NOGUEIRA

En otro orden de asuntos, el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, se han reunido con otra de las candidatas a rectora de la USC, Alba Nogueira.

Unas reuniones cuyo objetivo era conocer su estrategia para el futuro de la USC, especialmente del Campus de Lugo. La candidata estuvo acompañada por Teresa Rodríguez, responsable de Sostenibilidad e Infraestructuras, y Mercedes Novo, encargada del área de Ciencia, Divulgación y Sociedad.

Por su parte, el alcalde ha mostrado especial interés por las propuestas para mejorar el acceso a la vivienda del estudiantado, uno de los principales problemas en los campus de Lugo y Santiago, pero los planes de internacionalización de la universidad.

Otro asunto central de la reunión ha sido el futuro de la Escuela de Enfermería de Lugo, considerada una referencia clave para el sistema formativo y sanitario, cuya continuidad e independencia se consideran prioritarias.

Asimismo, han tratado cuestiones como la conectividad, la equiparación entre los campus de Santiago y Lugo y el "déficit" de servicios que afecta al Campus Terra. Así, el alcalde ha defendido una mayor independencia del Campus de Lugo, sin renunciar a una colaboración más estrecha con Santiago para aprovechar sinergias e instalaciones.

No obstante, el foco principal han sido las necesidades del campus lucense, de este modo, han analizado posibles medidas para reabrir y aprovechar mejor la sede del Vicerrectorado en la plaza Pío XII, y han tratado la "infrautilización" de las residencias universitarias de la Xunta en Lugo.