El mal tiempo obliga a desviar y a cancelar vuelos tanto en Peinador como en Alvedro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal que afecta estos días a Galicia ha obligado a cancelar y a desviar varios vuelos tanto en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, como en el de Alvedro, en A Coruña.

Según han informado a Europa Press fuentes de Aena, en Peinador, el vuelo procedente de Barcelona se ha desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, por lo que se ha cancelado el vuelo asociado de salida.

Además, un avión procedente de Madrid ha regresado a origen al no poder aterrizar en Vigo. Por ello, también se ha cancelado el de salida a Madrid.

Por su parte, en el aeropuerto de A Coruña, el vuelo procedente de Madrid ha regresado a origen por mala meteorología en destino; mientras que otro vuelo procedente de Gatwick se ha desviado al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.