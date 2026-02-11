El mal tiempo obliga a desviar y a cancelar vuelos tanto en Peinador como en Alvedro

Europa Press Galicia
Actualizado: miércoles, 11 febrero 2026 19:16
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El temporal que afecta estos días a Galicia ha obligado a cancelar y a desviar varios vuelos tanto en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, como en el de Alvedro, en A Coruña.

   Según han informado a Europa Press fuentes de Aena, en Peinador, el vuelo procedente de Barcelona se ha desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, por lo que se ha cancelado el vuelo asociado de salida.

   Además, un avión procedente de Madrid ha regresado a origen al no poder aterrizar en Vigo. Por ello, también se ha cancelado el de salida a Madrid.

   Por su parte, en el aeropuerto de A Coruña, el vuelo procedente de Madrid ha regresado a origen por mala meteorología en destino; mientras que otro vuelo procedente de Gatwick se ha desviado al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

Contador

Artículos Relacionados

El temporal destroza por completo la cubierta de la piscina municipal de Abegondo (A Coruña)

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado