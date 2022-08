Los mandos de Bomberos de Vigo se 'plantan' la falta de personal y alertan: "No hay seguridad para nadie"

Denuncian que el gobierno no les facilita información sobre seguridad de eventos y el alcalde "ningunea e infantiliza" al colectivo

Los mandos operativos del servicio de Bomberos de Vigo han querido dar este jueves un "golpe sobre la mesa" que, advierten, "debe ser atendido", ante la situación de "colapso" de los parques debido a la falta de efectivos y el "riesgo" que eso supone para la seguridad no solo de los ciudadanos sino de los propios trabajadores.

Así lo han manifestado cinco de los sargentos que están al mando de este cuerpo de seguridad en Vigo y que, al margen de comités y sindicatos, se han decidido a "dar la cara" en una comparecencia ante los medios para alertar: "No nos vemos capacitados para resolver con eficacia y eficiencia ciertas actuaciones".

Según ha explicado uno de esos sargentos, José Villar, "hace mucho tiempo" que el servicio de Bomberos de Vigo no cumple el mínimo de 20 efectivos por turno. De hecho, esa cifra no se alcanzó ningún día de junio, julio ni lo que va del mes de agosto.

Esta carencia de personal se ha traducido en situaciones de potencial riesgo, como la vivida a principios de semana por un incendio forestal en Meira, Moaña. Los bomberos de Vigo enviaron una dotación tras recibir la alerta del 112 y se quedaron en la ciudad tan solo 3 bomberos, un conductor y un mando para cubrir cualquier eventualidad (ese día había un total de 13 bomberos disponibles).

"Hacemos un llamamiento para que se busquen soluciones. Vigo tiene una población de casi 300.000 personas, con mucha población 'flotante' y en verano mucho turismo, y también en Navidad. Y no hay seguridad para nadie, ni para las 300.000 almas que duermen en Vigo ni para las que vienen de visita. Que la gente lo sepa", ha advertido el sargento David López.

"Un día va a pasar una desgracia, que Dios quiera que no sea con pérdidas humanas, pero puede pasar, y estamos dando la cara porque no queremos responsabilizarnos de llevar ese cargo encima nuestra. Ya hacemos números para solventar las situaciones actuales", ha añadido.

"DETERIORO INSOSTENIBLE"

José Villar ha señalado que "el deterioro es insostenible y puede traer consecuencias irreparables para los trabajadores y los ciudadanos". Por ello, se han decidido a salir al foco público para reclamar "voluntad política" al gobierno local y solucionar la situación, y han apelado a una "triple responsabilidad": con los bomberos, con los vecinos y con la propia profesión, que sufre "una continua degradación".

En ese sentido, este sargento ha lamentado que los canales de negociación con los responsables políticos están "rotos" y que el alcalde, Abel Caballero, ha demostrado una "nula voluntad de diálogo y un desprecio por este colectivo, al que ningunea e infantiliza". Además, "se le llena la boca" sobre el pronto pago a proveedores, y hay bomberos reclamando cobrar labores que hicieron a mayores de las suyas (por falta de mandos) "desde hace 3 años".

AL MARGEN DE LOS GRANDES EVENTOS

La falta de personal se traduce, ha explicado el sargento Daniel Cabaleiro, en que los Bomberos de Vigo han tenido que dejar de acudir a ciertas incidencias, que no comportan peligro para vidas humanas, como la retirada de nidos de vespa velutina, servicios de formación, visitas a empresas o servicios de auxilio más doméstico.

Por otra parte, Cabaleiro ha lamentado que el Ayuntamiento no cuenta con el servicio de Bomberos a la hora de planificar la seguridad de grandes eventos, como los conciertos, las actividades de O Marisquiño o el encendido de las luces navideñas.

En la misma línea, la falta de un convenio con el Puerto para que estos efectivos estén coordinados con la seguridad de la terminal en caso de siniestro, ha provocado que los Bomberos hayan tenido que acudir a incidencias "casi a ciegas", sin conocer toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo, como ocurrió con el incendio del buque Baffin Bay en el muelle de Bouzas.

"Somos el parque más grande de Galicia y no podemos cubrir las intervenciones locales, y no podemos echar una mano a ayuntamientos limítrofes", ha constatado Bruno de Sousa; mientras que Daniel Cabaleiro ha recordado que el servicio se ofreció a formar un equipo de apoyo para Salvamento Marítimo y el material "está tirado" en el parque de Teis sin utilizar, porque no hay profesionales.

DENUNCIAS DESDE HACE AÑOS

Desde hace años el colectivo de bomberos ha denunciado los problemas en el servicio por la falta de personal. Así, CIG y CUT han encabezado unas protestas, a las que luego se sumaron otras centrales, que se recrudecieron cuando el gobierno local impuso en 2019 un decreto que imponía las horas extraordinarias (y que luego fue anulado por los tribunales).

Los sindicatos llegaron a convocar una huelga indefinida que se extendió durante más de un año, pero que tampoco logró un acuerdo con el gobierno local. De hecho, durante ese paro, el Ayuntamiento aprobó unos servicios mínimos que también fueron declarados ilegales, ya que se obligaba a cubrir el servicio con el mismo número de efectivos que debían estar normalmente, lo que "vacía de contenido" el derecho a la huelga, según los tribunales.

Según han advertido, las últimas incorporaciones (tras las oposiciones correspondientes a 2017, 18 y 19) son "insuficientes" y, de hecho, "están tirando de lista de interinos", lo que ello conlleva por la presencia de personal sin la experiencia y formación suficiente.