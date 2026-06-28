La manifestación por el Orgullo LGTBIQ+ recorre Santiago para protestar contra la violencia hacia el colectivo

Manifestación por el Orgullo LGTBIQ+ en Santiago de Compostela, a 28 de junio de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de personas han recorrido durante esta mañana el casco histórico de Santiago de Compostela con motivo del Orgullo LGTBIQ+, celebrado cada 28 de junio, para protestar contra la discriminación y violencia hacia el colectivo.

Encabezada por una pancarta con el lema 'Contra o fascismo, queers organizadas', esta es una de las manifestaciones que recorrerán Galicia durante este fin de semana y en las que la lucha contra el odio coincide como elemento de protesta común. El sábado ya salieron a la calle Ferrol, Vigo y Pontevedra y esta tarde lo harán Ourense, A Coruña y Lugo.

"A todos os armarios, chisqueiro e gasolina" , "Aquí está a resistencia trans" y "O corpo equivocado é o da policía" son algunos de los lemas que han sido coreados desde la Praza 8 de Marzo hasta la Praza de Praterías por las alrededor de 500 personas asistentes, según las cifras de la organización.

Antes de la salida de la marcha, Xandre Garrido, miembro de Avante LGTB+ --una de las asociaciones convocantes--, ha puesto de manifiesto una "escalada de agresiones" en los últimos meses. "Desde Avante estamos en contacto con varios casos que se intentaron denunciar, pero la Policía les dijo que si no sabían el nombre de la persona que les había agredido no podían hacer nada", ha criticado.

Ya en el manifiesto leído en Praterías, miembros de la organización han cargado contra que se utilicen estas violencias para "alimentar discursos racistas y antiinmigración, presentando otras culturas y pueblos como una amenaza para el colectivo".

Además, otra de las reivindicaciones presentes ha sido sobre el actual desabastecimiento del Lenzetto, un fármaco hormonal que toman las personas trans, pero también las mujeres cis en distintas fases de menopausia. "El desabastecimiento afecta a todas las mujeres, cis y trans", ha expuesto el texto.

((Habrá ampliación))